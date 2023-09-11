HyperSnap для Windows
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 61
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 381 руб.
|Ограничение:
|20 дней
|Версия:
|9.2.1 / 8.12.5 RU | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hyperionics Technology
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 33 437 | Статистика
|Размер:
|15,01 Мб
|СКАЧАТЬ
HyperSnap - инструмент для захвата изображения, позволяющий скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы. С помощью программы вы можете сделать скриншот всего экрана монитора, его части, окна определенной программы (вместе с курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), видео- и DVD-фильмов, и сохранить его в одном из более, чем 20-и форматов, включая BMP, GIF и JPEG.
Среди других возможностей программы - редактирование GIF- и JPEG- файлов, создание скриншотов в автоматическом режиме через заданные промежутки времени, предварительный просмотр, распечатка изображений и пр. Программа легко конфигурируется и имеет удобный интерфейс.
- исправлены обнаруженные ошибки
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Отзывы о программе HyperSnap
biggsy про HyperSnap 7.23.03 [29-04-2013]
Отличная прога
Если вы делаете инструкцию, вам нужен захват экрана, как воздух
А три сотни рубликов совсем не деньги
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Кося про HyperSnap 7.23.00 [22-01-2013]
Хорошая прога только вот название у не какое-то нерусское.
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Максим про HyperSnap 7.13.02 EN / 7.13.02 RU [26-02-2012]
не понял почему 381р ?
по ссылке для покупки почти $40 !
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Pavlusya про HyperSnap-DX 6.61.03 [01-08-2009]
Прога хорошая, все работает. Скрины норм качества. Спасибо!
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