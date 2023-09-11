HyperSnap для Windows

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Оценка: 4.17/5 голосов - 61
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 381 руб.
Ограничение:20 дней
Версия:9.2.1 / 8.12.5 RU | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):0 / 33 437 | Статистика
Размер:15,01 Мб
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HyperSnap скриншот № 1
HyperSnap скриншот № 2
HyperSnap скриншот № 3
HyperSnap скриншот № 4

HyperSnap - инструмент для захвата изображения, позволяющий скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы. С помощью программы вы можете сделать скриншот всего экрана монитора, его части, окна определенной программы (вместе с курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), видео- и DVD-фильмов, и сохранить его в одном из более, чем 20-и форматов, включая BMP, GIF и JPEG.

Среди других возможностей программы - редактирование GIF- и JPEG- файлов, создание скриншотов в автоматическом режиме через заданные промежутки времени, предварительный просмотр, распечатка изображений и пр. Программа легко конфигурируется и имеет удобный интерфейс.

Что нового в HyperSnap 9.2.1 / 8.12.5 RU?
  • исправлены обнаруженные ошибки
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Отзывы о программе HyperSnap

Art Blos про HyperSnap 7.24.00 [07-06-2013]

Лучшая в своём роде.
2 | 2 | Ответить

biggsy про HyperSnap 7.23.03 [29-04-2013]

Отличная прога
Если вы делаете инструкцию, вам нужен захват экрана, как воздух
А три сотни рубликов совсем не деньги
2 | 2 | Ответить

Кося про HyperSnap 7.23.00 [22-01-2013]

Хорошая прога только вот название у не какое-то нерусское.
2 | 4 | Ответить

Максим про HyperSnap 7.13.02 EN / 7.13.02 RU [26-02-2012]

не понял почему 381р ?
по ссылке для покупки почти $40 !
2 | 2 | Ответить

Pavlusya про HyperSnap-DX 6.61.03 [01-08-2009]

Прога хорошая, все работает. Скрины норм качества. Спасибо!
2 | 2 | Ответить

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