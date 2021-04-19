Бесплатный Калькулятор Дробей для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|5.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 836 | Статистика
|Размер:
|17,98 Мб
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Бесплатный Калькулятор Дробей – поможет быстро и удобно посчитать уравнение с дробями. Калькулятор отличается простым и удобным интерфейсом. Результат вычислений показывается как с дробями, так и в десятичной форме.
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Отзывы о программе Бесплатный Калькулятор Дробей
Сергей про Fraction Calculator Plus Free 3.1 для Android [23-11-2013]
Хороший калькулятор. Всегда с такими дробями проблемы были.
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