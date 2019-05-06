GameGain для Windows

GameGain 4.5.6.2019

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Описание GameGain 4.5.6.2019Описание   Скачать GameGain 4.5.6.2019СКАЧАТЬ (3,52 Мб) Скриншоты GameGain 4.5.6.2019Скриншоты (3)   Статистика GameGain 4.5.6.2019Статистика   Отзывы о GameGain 4.5.6.2019Отзывы (61)  
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3.77 из 5, всего оценок - 335
  • Рейтинг программы - 3.77 из 5
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GameGain - программа для увеличения скорости работы игр путем оптимизации компьютера. Увеличивает общую скорость и выжимает производительность вашего компьютера до последнего бита.

Это приложение вносит изменения в реестр и системные файлы для освобождения оперативной памяти, ускорения прорисовки изображений и использования всех ресурсов процессора. Программа проста в использовании, обладает простым и понятным интерфейсом, совместима со всеми версиями Windows, позволяет непосредственно вносить изменения в реестр, может автоматически выставлять правильные настройки и т.д.

Что нового в GameGain 4.5.6.2019?
  • Исправлены ошибки.
GameGain
GameGain
GameGain
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $11.99
Ограничение в работе программы28 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 123 908
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе GameGain

КАРАТЕЛЬ про GameGain 4.3.13.2017 [14-03-2017]

Спасибо что сказали
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Рус про GameGain 4.3.14.2016 [01-04-2016]

Лохотрон с выдуманными радостными комментами...
5 | 10 | Ответить

юрий про GameGain 4.10.12.2015 [31-10-2015]

ускорения 0. установите лучше game booster или JetBoost прекрасно работают
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урри про GameGain 4.10.12.2015 [31-10-2015]

абсолютно бесполезный хлам даже программой назвать не могу
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dimas про GameGain 4.9.21.2015 [21-09-2015]

Установил прогу,фпс поднялся с 45 до 60 .боюсь только чтоб с ноутом ни чё не случилось. Кулера гудят вовсю! Игра массэфект 2.
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