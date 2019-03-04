GameBoost для Windows

GameBoost 3.3.4.2019

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание GameBoost 3.3.4.2019Описание   Скачать GameBoost 3.3.4.2019СКАЧАТЬ (3,71 Мб) Скриншоты GameBoost 3.3.4.2019Скриншоты (4)   Статистика GameBoost 3.3.4.2019Статистика   Отзывы о GameBoost 3.3.4.2019Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GameBoost - программа, позволяющая оптимизировать работу и улучшить производительность компьютера при запуске различных игр, а также увеличить при этом скорость интернет-соединения. Сочетает в себе комбинацию продуктов GameGain и Throttle. Обладая простым интерфейсом, эта программа в нескольких щелчков мыши позволит заметно увеличить число кадров в секунду, сделать отображение игры более гладким, уменьшить задержку и отставание во время сетевой игры.

Это приложение производит незначительные изменения в системе и реестре, которые повышают производительность текущих аппаратных игровых настроек, что даст возможность играть в самые современные игры без необходимости обновления оборудование. Изменения, внесенные в компьютер, оптимизируют работу оперативной памяти, жесткого диска, видеокарты и общую скорость соединения с интернетом. При этом в сами игры никакие изменения не вносятся.

Что нового в GameBoost 3.3.4.2019?
  • Исправлены ошибки.
GameBoost
GameBoost
GameBoost
GameBoost
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $24.99
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 918
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.5.0

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

Win 10 Tweaker 13.0

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

CCleaner 5.53.7034

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Process Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

скачать Adguard

Отзывы о программе GameBoost

Vitaliy про GameBoost 2.9.1.2014 [05-09-2014]

Программа работает. Запускал метро ласт лайт на своем ноуте без нее, словил слайд шоу. С гейм бустером вполне играбельно!
2 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 