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DROTR 6.3.2 для Android
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4.60 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 4.60 из 5
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DROTR – общайтесь с людьми со всего мира на родном языке. Приложение автоматически переведет вашу речь и сообщения на большинство языков, включая русский, украинский, арабский, английский, французский, китайский упрощенный, немецкий и др. Программу также можно использовать как обычный мессенджер для видеозвонков и обмена сообщениями. Удобный поиск друзей подберет вам нового собеседника по интересам. Присутствует возможность добавлять существующих знакомых используя поиск по email.
Обратите внимание, что общение между пользователями в операционной системе Android совершается бесплатно, для звонков на iOS временно требуется подписка.
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|Что нового в DROTR 6.3.2 для Android?
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Отзывы о программе DROTR
V.Semenov про DROTR 6.2.2 для Android [22-03-2019]
Звонки, чат - это прекрасно.
А может ли DROTR работать как offline переводчик с голоса
(как Microsoft Translator) ?
Для туристов была бы незаменимая вещь.
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Юлиана про DROTR 4.5.3 для Android [06-12-2015]
Не могу выполнить поиск этого приложения. Что делать?
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Таня про DROTR 4.5.1 для Android [01-11-2015]
я пользуюсь уже год этой программной,только в скайпе ,удобно. Когда нажимала на сам значок ,то программа легко открывалась и я видела всех ,а теперь не могу открыть ,пока мне не напишут или не пропущу звонок . Только нажав на уведомление ,программа откроется.
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Гость про DROTR - переводчик звонков&чат 2.0.5 для Android [23-04-2014]
Возможно и первая версия, где регистрация через скайп была и хорошей......
Но через электронную почту настоящий кошмар.........ничего невозможно сделать, как только отправить приглашения вывалившимся контактам....после программа ничего не дает сделать........помвслы были хорошие но вот в действии программа ужасная
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Technology Improves the W в ответ Гость про DROTR - переводчик звонков&чат 2.0.15 для Android [15-07-2014]
Чтобы общаться, приложение должно быть установлено у обоих собеседников. Если кто-то из списка Ваших контактов стал клиентом Drotr, он появится вверху списка автоматически. Если нужно добавить новый контакт, нужно нажать на «+», справа от строки поиска и ввести e-mail. Предлагаем обновить версию, добавлена подробная инструкция. Приятного общения!
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Admin про Droid Translator 1.0.7 для Android [17-07-2013]
[Гость], информация добавлена
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