WhatsApp Business для Android

WhatsApp Business 2.19.39 для Android

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Описание WhatsApp Business 2.19.39 для AndroidОписание   Скачать WhatsApp Business 2.19.39 для AndroidСКАЧАТЬ (24,45 Мб) Скриншоты WhatsApp Business 2.19.39 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика WhatsApp Business 2.19.39 для AndroidСтатистика   Отзывы о WhatsApp Business 2.19.39 для AndroidОтзывы (0)  
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WhatsApp Business – бесплатное приложение предназначенное для владельцев малого бизнеса, и с помощью которого компании могут легко общаться с клиентами, используя инструменты автоматизации, сортировки и быстрых ответов на сообщения.

WhatsApp Business был создан на основе привычного многим WhatsApp Messenger, и поддерживает все стандартные функции, как например отправка мультимедиа, бесплатные звонки и сообщения, групповые чаты, оффлайн сообщения и многое другое.

Кроме этого приложение включает:

  • Профиль бизнес-аккаунта: веб-сайт компании, местоположение, контактная информация и пр.
  • Управление сообщениями.
  • Поддержка городского или фиксированного номера телефона.
  • Возможность использовать WhatsApp Business и WhatsApp Messenger на одном телефоне, но каждое приложение должно быть привязано к уникальному номеру телефона.
  • Возможность общаться со своими клиентами прямо с браузера на ПК (WhatsApp Web).
WhatsApp Business
WhatsApp Business
WhatsApp Business
WhatsApp Business
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе WhatsApp Business

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