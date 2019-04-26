WhatsApp Business – бесплатное приложение предназначенное для владельцев малого бизнеса, и с помощью которого компании могут легко общаться с клиентами, используя инструменты автоматизации, сортировки и быстрых ответов на сообщения.

WhatsApp Business был создан на основе привычного многим WhatsApp Messenger, и поддерживает все стандартные функции, как например отправка мультимедиа, бесплатные звонки и сообщения, групповые чаты, оффлайн сообщения и многое другое.

Кроме этого приложение включает: