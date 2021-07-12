NK2Edit для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 978 | Статистика
|Размер:
|364 Кб
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NK2Edit - небольшая бесплатная программа для исправления или изменения адресов электронной почты MS-Outlook, находящихся в списке автозаполнения и хранящихся в файле формата .NK2, где также можно удалить ненужные адреса или добавить новые.
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