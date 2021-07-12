NK2Edit для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.42 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 978 | Статистика
Размер:364 Кб
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NK2Edit - небольшая бесплатная программа для исправления или изменения адресов электронной почты MS-Outlook, находящихся в списке автозаполнения  и хранящихся в файле формата .NK2, где также можно удалить ненужные адреса или добавить новые.

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