SyncBreeze

WinHex 19.8 WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards Paragon Hard Disk Manager 16.5 Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий AOMEI Backupper 4.6.3 AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы

Acronis True Image 2019 23.5.1.17750 Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и Cobian Backup 11.2.0.582 Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие Macrium Reflect 7.2.3957 Free Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность