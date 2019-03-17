PDFZilla для Windows

PDFZilla 3.8.7

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Описание PDFZilla 3.8.7Описание   Скачать PDFZilla 3.8.7СКАЧАТЬ (24,26 Мб) Скриншоты PDFZilla 3.8.7Скриншоты (3)   Статистика PDFZilla 3.8.7Статистика   Отзывы о PDFZilla 3.8.7Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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PDFZilla - программа для преобразования файлов формата PDF в форматы MS Word (*.DOC), MS Excel (*.XLS), Plain Text (*.txt), Rich Text (*.RTF), JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Flash (*.SWF), Webpage (*.HTML). Кроме того, программа способна проводить и обратное преобразование в PDF-файл следующие форматы: JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Photoshop (*.PSD), Icon (*.ico), PPM (*.PPM), TGA (*.tga).

Утилита очень проста в использовании, проводя преобразования всего в три клика.
При необходимости, возможности программы позволяют конвертировать не весь файл PDF, а только его часть или определенную страницу.

PDFZilla
PDFZilla
PDFZilla
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 848
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Работа с DBF - Конверторы
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Отзывы о программе PDFZilla

Гаф про PDFZilla 3.0.4 [31-07-2013]

не черта она не распознает, в ворде получается идиотское форматирование. Говнопрограмма
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