|
PDFZilla 3.8.7
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
PDFZilla - программа для преобразования файлов формата PDF в форматы MS Word (*.DOC), MS Excel (*.XLS), Plain Text (*.txt), Rich Text (*.RTF), JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Flash (*.SWF), Webpage (*.HTML). Кроме того, программа способна проводить и обратное преобразование в PDF-файл следующие форматы: JPEG (*.JPG), GIF (*.GIF), PNG (*.PNG), TIFF (*.TIF), Bitmap (*.BMP), Photoshop (*.PSD), Icon (*.ico), PPM (*.PPM), TGA (*.tga).
Утилита очень проста в использовании, проводя преобразования всего в три клика.
При необходимости, возможности программы позволяют конвертировать не весь файл PDF, а только его часть или определенную страницу.
|
|
ТОП-сегодня раздела "PDF"
Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
STDU Viewer 1.6.375
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
Free PDF Reader 1.1.3
Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом
ABBYY FineReader 14.0.107.232 / 10.0
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
Foxit Reader 9.4.1.16828
Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов
PDF-XChange Viewer 2.5.322.10
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
|
|
Отзывы о программе PDFZilla
Гаф про PDFZilla 3.0.4 [31-07-2013]
не черта она не распознает, в ворде получается идиотское форматирование. Говнопрограмма
| | Ответить
|Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
|