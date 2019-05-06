PcBoost для Windows

PcBoost 5.5.6.2019

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PcBoost 5.5.6.2019Описание   Скачать PcBoost 5.5.6.2019СКАЧАТЬ (4,59 Мб) Скриншоты PcBoost 5.5.6.2019Скриншоты (3)   Статистика PcBoost 5.5.6.2019Статистика   Отзывы о PcBoost 5.5.6.2019Отзывы (11)  
Оцените программу!
3.98 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 3.98 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PCBoost - утилита предназначена для автоматического освобождения ресурсов компьютера под запущенное приложение, что позволяет добиться прироста производительности работающих программ. PCBoost обладает простым интерфейсом и не требует сложной настройки — оптимизация работы компьютера производится в автоматическом режиме.

Что нового в PcBoost 5.5.6.2019?
  • Исправлены ошибки.
PcBoost
PcBoost
PcBoost
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $12.99
Ограничение в работе программы28 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.6.1

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

Win 10 Tweaker 14.3

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

CCleaner 5.56.7144

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

Process Hacker 2.39.124

Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков

скачать Adguard

Отзывы о программе PcBoost

(ерж про PcBoost 4.4.28.2014 [29-04-2014]

А вот в текущей версии русского языка в интерфейсе программы уже нет.
| | Ответить

(ерж про PcBoost 4.7.30.2012 [03-08-2012]

Уже и на русском языке.
| 1 | Ответить

(ерж про PcBoost 4.5.14.2012 [15-05-2012]

Работа этой проги для меня пока загадка: не знаю работает она или "работает" в холостом режиме. Повышение производительности не ощущается, хотя в трее значок показывает график загрузки процессора (белый на синем фоне).
| 1 | Ответить

zhuk про PcBoost 4.11.7.2011 [10-11-2011]

SeT,а ты пад сталом сматрел?
| | Ответить

orelalex про PcBoost 3.1.4.2010 [07-01-2010]

Круто
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв
 