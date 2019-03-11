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Evaer Video Recorder for Skype для Windows

Evaer Video Recorder for Skype 1.9.3.11

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Описание Evaer Video Recorder for Skype 1.9.3.11Описание   Скачать Evaer Video Recorder for Skype 1.9.3.11СКАЧАТЬ (25,34 Мб) Скриншоты Evaer Video Recorder for Skype 1.9.3.11Скриншоты (4)   Статистика Evaer Video Recorder for Skype 1.9.3.11Статистика   Отзывы о Evaer Video Recorder for Skype 1.9.3.11Отзывы (1)  
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4.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Evaer Video Recorder for Skype - простое в использовании приложение для высококачественной записи голосовых и видеозвонков в Skype, сохраняя их на жестком диске в форматах MP3, AVI и MP4. Присутствует возможность записи как одиночных, так и групповых видеозвонков, а также имеется встроенный автоответчик.

Запись видеозвонков осуществляется одновременно как с Вашей вебкамеры, так и вебкамеры собеседника, при этом в опциях можно выбирать записывать только аудио или же вести запись с Вашей вебкамеры или камеры собеседника. В настройках можно менять параметры сжатия и разрешения видео, частоты кадров и пр.

Evaer Video Recorder for Skype
Evaer Video Recorder for Skype
Evaer Video Recorder for Skype
Evaer Video Recorder for Skype
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы5 минут записи
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 813
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония - Запись звука, голоса
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Отзывы о программе Evaer Video Recorder for Skype

Ярик про Evaer Video Recorder for Skype 1.6.2.57 [28-01-2015]

отличный сайт
http://devise.at.ua
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