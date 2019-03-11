Evaer Video Recorder for Skype

RaidCall 8.2.0
RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная
TeamSpeak 3.2.3 Client / 3.5.0 Server
TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет. Можно создать собственный канал с конференцией в
Speaker 2.4
Speaker - программа позволяет легко и без затрат организовать голосовую связь между компьютерами в локальной сети и интернете. Программа разработана на основе
Skype 8.40.0.70 / 7.41.0.101
Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать голосовые и видеозвонки во все уголки земного шара. Разработчики заявляют
Viber 10.2.0.38
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых
ooVoo 7.0.4.3
ooVoo - бесплатная программа для видео-общения через Интернет. Позволяет общаться один на один или с несколькими людьми одновременно (до 6 человек). Довольно