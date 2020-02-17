Mezzmo - мощный инструмент для управления, организации и передачи по домашней сети медиаконтента - видео, аудио, фото и др. Программа позволяет без труда обрабатывать большие объемы данных, количество которых достигает 50 000 файлов. Приложение в автоматическом режиме сортирует файлы по категориям - исполнителю, жанру, типу, рейтингу и др.

Mezzmo очень хорошо синхронизируется с популярными медиапрограммами, такими как iTunes, Windows Media Player и Winamp, откуда можно импортировать списки воспроизведения. Помимо всего, программа имеет свой достаточно приемлемый проигрыватель, позволяющий проигрывать различные форматы файлов.

Утилита позволяет передавать медиафайлы на разные устройства типа телевизора, игровой консоли (Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360) и прочие компьютеры в сети. Поддерживается внутренняя конвертация в такие форматы, что становится возможной работа DLNA-устройств.

Кроме того, Mezzmo может служить каталогизатором данных, организовав медиатеку и обеспечив легкий поиск по содержимому. Для начинающих пользователей встроены пошаговые мастера, что делает работу с инструментом очень простой.



Основные особенности и функции программы: