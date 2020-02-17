Mezzmo для Windows

Mezzmo 6.0.2.0

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Описание Mezzmo 6.0.2.0Описание   Скачать Mezzmo 6.0.2.0СКАЧАТЬ (102,14 Мб) Скриншоты Mezzmo 6.0.2.0Скриншоты (5)   Статистика Mezzmo 6.0.2.0Статистика   Отзывы о Mezzmo 6.0.2.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Mezzmo - мощный инструмент для управления, организации и передачи по домашней сети медиаконтента - видео, аудио, фото и др. Программа позволяет без труда обрабатывать большие объемы данных, количество которых достигает 50 000 файлов. Приложение в автоматическом режиме сортирует файлы по категориям - исполнителю, жанру, типу, рейтингу и др.

Mezzmo очень хорошо синхронизируется с популярными медиапрограммами, такими как iTunes, Windows Media Player и Winamp, откуда можно импортировать списки воспроизведения. Помимо всего, программа имеет свой достаточно приемлемый проигрыватель, позволяющий проигрывать различные форматы файлов.

Утилита позволяет передавать медиафайлы на разные устройства типа телевизора, игровой консоли (Sony PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360) и прочие компьютеры в сети. Поддерживается внутренняя конвертация в такие форматы, что становится возможной работа DLNA-устройств.

Кроме того, Mezzmo может служить каталогизатором данных, организовав медиатеку и обеспечив легкий поиск по содержимому. Для начинающих пользователей встроены пошаговые мастера, что делает работу с инструментом очень простой.

Основные особенности и функции программы:

  • позволяет осуществлять передачу файлов с компьютера на мультимедийные устройства;
  • поддерживаются все популярных медиа-форматы;
  • содержатся встроенные кодеки для корректной работы программы;
  • поддерживаются субтитры;
  • организация файлов медиатеки (каталогизация).
Что нового в Mezzmo 6.0.2.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Mezzmo
Mezzmo
Mezzmo
Mezzmo
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 714
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Каталогизаторы
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Отзывы о программе Mezzmo

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