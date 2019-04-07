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Soft4Boost Disk Cleaner 10.6.3.475
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4.40 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Disk Cleaner – приложение c с большим набором функций, позволяющее сохранить систему Windows чистой, что обеспечивает более стабильную и быструю работу работу компьютера.
С помощью программы можно:
- удалять информацию, которая больше не используется, осталась после неполной деинсталяции приложений или неправильного удаления программ, или служит для активации вредоносного ПО,
- избавляться от ненужных временных файлов, созданных разными приложениями или операционной системой,
- удалять временные данные браузера (кеш),
- удалять ярлыки, которые ссылаются на неправильное расположение,
- мгновенно очищать корзину,
- улалять неиспользуемые пустые папки,
- удалять дубликатов файлов.
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|Что нового в Soft4Boost Disk Cleaner 10.6.3.475?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Soft4Boost Disk Cleaner
omni1000 про Soft4Boost Disk Cleaner 9.8.3.791 [23-06-2017]
всё работает и очень хорошо чистит, давно пользуюсь.
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Ralf про Soft4Boost Disk Cleaner 7.6.9.337 [21-10-2014]
Периодически появляется сообщение:
Программа Soft4Boost Disk Cleaner
не работает...
Предложение от Windows закрыть программу.
Программа не работает!
Служба поддержки не выполнила свою задачу!
Был невынужден удалить!
| 1 | Ответить
андрей про Soft4Boost Disk Cleaner 7.4.3.295 [19-06-2014]
самая Х*ёвая программа которую только знаю.ноут мне запартачила никогда не качайте её
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