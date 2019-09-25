Soft4Boost Image Converter для Windows

Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355

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Описание Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355Описание   Скачать Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355СКАЧАТЬ (45,62 Мб) Скриншоты Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355Статистика   Отзывы о Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Soft4Boost Image Converter - простая утилита для конвертации изображений, позволяющая пакетно конвертировать многочисленные графические файлы несколькими щелчками мыши.

Используя программу можно:

  • Конвертировать несколько графических файлов из одного формата в другой;
  • Создавать анимированные изображения GIF и PNG;
  • Корректировать изображения: поворачивать их, настраивать яркость, контраст и цвета, применять различные эффекты и использовать опции автоматической цветокоррекции;
  • Изменять размер и кадрировать фотографии;
  • Добавлять в изображения текстовый или графический водяной знак;
  • Видеть все изменения во время редактирования, используя окно предварительного просмотра;
  • Зрительно оценивать ход процесса конвертации изображений.
Что нового в Soft4Boost Image Converter 6.1.3.355?
  • Исправлены ошибки
Soft4Boost Image Converter
Soft4Boost Image Converter
Soft4Boost Image Converter
Soft4Boost Image Converter
Статус программы Бесплатная (с рекламой) | Цена: $24.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 225
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Image Converter

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