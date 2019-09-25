Kaspersky RakhniDecryptor для Windows

Kaspersky RakhniDecryptor 1.22.1.0

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Описание Kaspersky RakhniDecryptor 1.22.1.0Описание   Скачать Kaspersky RakhniDecryptor 1.22.1.0СКАЧАТЬ (5,16 Мб) Скриншоты Kaspersky RakhniDecryptor 1.22.1.0Скриншоты (3)   Статистика Kaspersky RakhniDecryptor 1.22.1.0Статистика   Отзывы о Kaspersky RakhniDecryptor 1.22.1.0Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 6
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Kaspersky RakhniDecryptor - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni. Вредоносная программа Trojan-Ransom.Win32.Rakhni используется злоумышленниками для зашифровки файлов таким образом, что их расширения меняются по следующим шаблонам:

  • <имя_файла>.<оригинальное_расширение>.
  • <имя_файла>.<оригинальное_расширение>.

Например:

  • Было file.doc
  • Стало file.doc.locked

Поддерживается поиск файлов с следующими расширениями: .doc.locked, .docx.locked, .xls.locked, .xlsx.locked, zip.locked, rar.locked, pdf.locked, .doc.kraken, .docx.kraken, .xls.kraken, .xlsx.kraken, zip.kraken, rar.kraken, kraken.

Kaspersky RakhniDecryptor
Kaspersky RakhniDecryptor
Kaspersky RakhniDecryptor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 406
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Kaspersky RakhniDecryptor

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