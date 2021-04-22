Купи Батон! для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 2.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 094 | Статистика
Размер:13,97 Мб
СКАЧАТЬ
Купи Батон! скриншот № 2
Купи Батон! скриншот № 3
Купи Батон! скриншот № 4

Купи Батон! - простой и удобный в использовании список покупок для Android-смартфонов и планшетов.

Программа позволяет пользователю быстро вводить необходимые продукты и их количество, группировать и сортировать их в списке, осуществлять навигацию по словарю продуктов, а также автоматически добавлять незнакомые слова в словарь.

Что нового в Купи Батон! 3.5.28?
  • Исправление ошибок.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Fancy WidgetsFancy Widgets 4.0.8

Fancy Widgets – альтернативные виджеты украсят ваш девайс и проинформируют о важной...

скачать Трекер привычек LoopТрекер привычек Loop 1.8.8

Мобильный трекер привычек для мобильных Android-устройств, который помогает развивать и...

скачать Oiynsoft CalendarOiynsoft Calendar 28.0

Oiynsoft Calendar - приложение для Android-устройств, которое представляет собой календарь событий на...

скачать Time TrackerTime Tracker 4.0.1

Time Tracker - утилита для учета рабочего и личного времени. Вы сможете узнать сколько времени...

скачать WeeklieWeeklie 1.3.4

Расписание занятий для школы и вузов, которое создано специально для студентов, у которых...

скачать Скользящий ГрафикСкользящий График 2.2.1

Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником...

Отзывы о программе Купи Батон!

яна про Купи Батон! 1.6.4 для Android [23-01-2014]

отличная программа!!!
3 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв