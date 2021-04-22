Купи Батон! - простой и удобный в использовании список покупок для Android-смартфонов и планшетов.

Программа позволяет пользователю быстро вводить необходимые продукты и их количество, группировать и сортировать их в списке, осуществлять навигацию по словарю продуктов, а также автоматически добавлять незнакомые слова в словарь.