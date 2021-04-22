Купи Батон! для Android
|Оценка:
|2.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Buy Me a Pie!
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 094 | Статистика
|Размер:
|13,97 Мб
|СКАЧАТЬ
Купи Батон! - простой и удобный в использовании список покупок для Android-смартфонов и планшетов.
Программа позволяет пользователю быстро вводить необходимые продукты и их количество, группировать и сортировать их в списке, осуществлять навигацию по словарю продуктов, а также автоматически добавлять незнакомые слова в словарь.
- Исправление ошибок.
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