EagleGet - мощный и удобный загрузчик файлов из интернета по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP. У программы простой интерфейс, который превратит загрузку необходимых файлов в простую процедуру.

Утилита имеет свою поисковую закладку "видеоищейка", что позволит избежать использование сторонних программных продуктов для закачивания видеофайлов с таких популярных ресурсов как Youtube, Dailymotion, Vimeo и др. Функционалом предусмотрена полная интеграция с самыми используемыми браузерами - Chrome, Firefox, Opera, IE, Мaxthon и др.

Основные возможности программы: