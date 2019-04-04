|
EagleGet 2.0.5.10
|
|
|
|Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 10
|
- Рейтинг программы - 4.49 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
EagleGet - мощный и удобный загрузчик файлов из интернета по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP. У программы простой интерфейс, который превратит загрузку необходимых файлов в простую процедуру.
Утилита имеет свою поисковую закладку "видеоищейка", что позволит избежать использование сторонних программных продуктов для закачивания видеофайлов с таких популярных ресурсов как Youtube, Dailymotion, Vimeo и др. Функционалом предусмотрена полная интеграция с самыми используемыми браузерами - Chrome, Firefox, Opera, IE, Мaxthon и др.
Основные возможности программы:
- Ускорение загрузки благодаря многопоточной технологии.
- Загрузка он-лайн видео Youtube, Dailymotion, Vimeo и др.
- Поддержка протоколов MMS, HTTP, HTTPS, FTP и RTSP.
- Интеграция в Chrome, IE, Firefox, Opera и Maxthon.
- Возможность автоматического сканирования на вирусы после загрузки.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
Download Master 6.17.2.1613
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными
Ummy Video Downloader 1.10.3.2
Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.
юБар 1.9.6.5
uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для
VKMusic 4.81.3
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует
Windows ISO Downloader 8.09
Windows and Office ISO Downloader – удобная бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете загрузить официальные образы операционных систем Windows и пакеты MS
VKSaver 3.3.1591
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать понравившуюся музыку и видео файлы с ВКонтакте. Устанавливается в качестве
|
|
Отзывы о программе EagleGet
Леонид Борисович про EagleGet 2.0.4.22 [24-06-2017]
А у меня ESET NOD ANTIVIRUS ругается и не даёт запускаться этой программе. Говорит, что она крайне нежелательна и подозрительна.
| | Ответить
Тайка про EagleGet 2.0.4.22 [15-06-2017]
Прерывает загрузку когда остаётся 100-150 мб. Так же иногда не видит скорость. Мол, 0 кб/с хотя на самом деле скорость есть...
| | Ответить
Bob про EagleGet 2.0.4.19 [31-01-2017]
Хорошая прога работает как танк, особенно в гугле хроме.
| | Ответить
Алексей про EagleGet 2.0.4.2 [01-08-2015]
ЛЮКС !!!
| | Ответить
dritex про EagleGet 1.1.4.0 [10-12-2013]
оччень неудобная прога
| 1 | Ответить
|Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
|