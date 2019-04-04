EagleGet для Windows

EagleGet 2.0.5.10

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание EagleGet 2.0.5.10Описание   Скачать EagleGet 2.0.5.10СКАЧАТЬ (9,43 Мб) Скриншоты EagleGet 2.0.5.10Скриншоты (6)   Статистика EagleGet 2.0.5.10Статистика   Отзывы о EagleGet 2.0.5.10Отзывы (5)  
Оцените программу!
4.49 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EagleGet - мощный и удобный загрузчик файлов из интернета по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP. У программы простой интерфейс, который превратит загрузку необходимых файлов в простую процедуру.

Утилита имеет свою поисковую закладку "видеоищейка", что позволит избежать использование сторонних программных продуктов для закачивания видеофайлов с таких популярных ресурсов как Youtube, Dailymotion, Vimeo и др. Функционалом предусмотрена полная интеграция с самыми используемыми браузерами - Chrome, Firefox, Opera, IE, Мaxthon и др.

Основные возможности программы:

  • Ускорение загрузки благодаря многопоточной технологии.
  • Загрузка он-лайн видео Youtube, Dailymotion, Vimeo и др.
  • Поддержка протоколов MMS, HTTP, HTTPS, FTP и RTSP.
  • Интеграция в Chrome, IE, Firefox, Opera и Maxthon.
  • Возможность автоматического сканирования на вирусы после загрузки.
EagleGet
EagleGet
EagleGet
EagleGet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 172
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

Download Master 6.17.2.1613

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными

Ummy Video Downloader 1.10.3.2

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.

юБар 1.9.6.5

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для

VKMusic 4.81.3

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует

Windows ISO Downloader 8.09

Windows and Office ISO Downloader – удобная бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете загрузить официальные образы операционных систем Windows и пакеты MS

VKSaver 3.3.1591

VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать понравившуюся музыку и видео файлы с ВКонтакте. Устанавливается в качестве

скачать Adguard

Отзывы о программе EagleGet

Леонид Борисович про EagleGet 2.0.4.22 [24-06-2017]

А у меня ESET NOD ANTIVIRUS ругается и не даёт запускаться этой программе. Говорит, что она крайне нежелательна и подозрительна.
| | Ответить

Тайка про EagleGet 2.0.4.22 [15-06-2017]

Прерывает загрузку когда остаётся 100-150 мб. Так же иногда не видит скорость. Мол, 0 кб/с хотя на самом деле скорость есть...
| | Ответить

Bob про EagleGet 2.0.4.19 [31-01-2017]

Хорошая прога работает как танк, особенно в гугле хроме.
| | Ответить

Алексей про EagleGet 2.0.4.2 [01-08-2015]

ЛЮКС !!!
| | Ответить

dritex про EagleGet 1.1.4.0 [10-12-2013]

оччень неудобная прога
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 