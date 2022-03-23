Replay Music для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:запись 25 треков
Версия:10.2.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы аудио - Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 184 | Статистика
Размер:12,69 Мб
Replay Music скриншот № 1
Replay Music скриншот № 2
Replay Music скриншот № 3

Replay Music - полезный инструмент для захвата и записи аудиофайлов из музыкального потока любого web-сайта в формате MP3. Кроме того, утилита способна автоматически заполнять тэги записываемых композиций. Получаемые аудиофайлы записываются в высоком качестве и могут впоследствии быть использованы по усмотрению пользователя.

Программа очень удобна, т.к. даже при воспроизведении неизвестного трека на какой-либо интернет радиостанции пользователь может не только скачать композицию, но и узнать автора и название, тем самым расширяя свой кругозор. Еще одной полезной функцией Replay Music является возможность записи музыки из видеофайлов, что очень понравится всем меломанам.

Что нового в Replay Music 10.2.5.0?
  • Внесены улучшения в работу программы.
  • Исправлены ошибки.
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