Replay Music для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|запись 25 треков
|Версия:
|10.2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Applian Technologies Inc.
|Категории:
|Редакторы аудио - Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 184 | Статистика
|Размер:
|12,69 Мб
Replay Music - полезный инструмент для захвата и записи аудиофайлов из музыкального потока любого web-сайта в формате MP3. Кроме того, утилита способна автоматически заполнять тэги записываемых композиций. Получаемые аудиофайлы записываются в высоком качестве и могут впоследствии быть использованы по усмотрению пользователя.
Программа очень удобна, т.к. даже при воспроизведении неизвестного трека на какой-либо интернет радиостанции пользователь может не только скачать композицию, но и узнать автора и название, тем самым расширяя свой кругозор. Еще одной полезной функцией Replay Music является возможность записи музыки из видеофайлов, что очень понравится всем меломанам.
- Внесены улучшения в работу программы.
- Исправлены ошибки.
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