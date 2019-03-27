UVK Ultra Virus Killer для Windows

UVK Ultra Virus Killer 10.11.3.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UVK Ultra Virus Killer 10.11.3.0Описание   Скачать UVK Ultra Virus Killer 10.11.3.0СКАЧАТЬ (14,15 Мб) Скриншоты UVK Ultra Virus Killer 10.11.3.0Скриншоты (9)   Статистика UVK Ultra Virus Killer 10.11.3.0Статистика   Отзывы о UVK Ultra Virus Killer 10.11.3.0Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.56 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UVK Ultra Virus Killer - мощный антивирусный инструмент для защиты операционной системы от вирусов и разного рода вредоносного ПО. Эта утилита обнаруживает и удаляет большинство вирусов, троянов, руткитов, червей, звонильшиков и другие угрозы.

Программа также умеет следить за всеми действиями и запущенными службами в системе, контролирует трафик, проверяет MD5-файлы. После сканирования компьютера антивирус предлагает на выбор пользователя возможные варианты действия с обнаруженной угрозой - лечение, удаление, пропуск.

В целом же UVK Ultra Virus Killer кроме своей основной функции борьбы с вирусами содержит достаточно много разнообразных инструментов для полного управления  системой - диспетчер задач, менеджер автозапуска, менеджер удаления программ, файлов и папок, сервисное обслуживние системы, оптимизация и восстановление системы и многое другое.

Основные возможности программы UVK Ultra Virus Killer:

  • контроль за процессами и службами.
  • защита при работе в интернет.
  • проверка МD5-файлов.
  • подготовка отчетов о проверке, с возможностью отправки результатов разработчику.
  • программа на требует установки.
UVK Ultra Virus Killer
UVK Ultra Virus Killer
UVK Ultra Virus Killer
UVK Ultra Virus Killer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $30.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 571
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

Dr.Web CureIt! 21.03.2019

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит

Avast Free Antivirus 2019 (19.4.2370)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

HitmanPro 3.8.0.295 Final

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

Dr.Web 12.0.0.12140(от 13.02.2019)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и

AVG AntiVirus Free 2019 Build 19.3.4241

AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд компонентов, благодаря которым обеспечивается надежная защита от

скачать Adguard

Отзывы о программе UVK Ultra Virus Killer

Алексей про UVK Ultra Virus Killer 5.9.0.0 [29-11-2013]

На восьмёрке не пошла(
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 