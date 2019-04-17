Advanced TIFF Editor - мощный просмотрщик и редактор для файлов формата TIF, PDF, EPS, PS, AI, DCX, JBIG, DICOM. Этот инструмент предлагает множество возможностей для просмотра, редактирования, печати, сохранения, преобразования как целого файла так и его отдельных страниц.

Имеется множество функций для работы со сканированными и загруженными документами, такие как, обрезка, перемещение, вставка, удаление, поворот, отзеркаливание, инвертирование, распознавание текста и др. Программой поддерживается огромное множество графических форматов: входные - FAX, TIF, PDF, EPS, PS, AI, DCX, GIF и др., выходные - FAX, TIFF, GIF, JPEG, PNG, BMP, PCX, DIB, RLE, TGA, PBM, PGM, PPM и др.

Отображаемые файлы можно отправить на печать на любой системный принтер, а диалог печати позволяет настроить размер, область и нужную позицию при печатании.

Функционал Advanced TIFF Editor действительно богат и разнообразен, позволяя превратить это приложение в настоящую студию по обработке как одностраничных, так и многостраничных изображений самых разных форматов.