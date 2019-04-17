Advanced TIFF Editor для Windows

Advanced TIFF Editor 3.19.4.16

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Описание Advanced TIFF Editor 3.19.4.16Описание   Скачать Advanced TIFF Editor 3.19.4.16СКАЧАТЬ (34,24 Мб) Скриншоты Advanced TIFF Editor 3.19.4.16Скриншоты (9)   Статистика Advanced TIFF Editor 3.19.4.16Статистика   Отзывы о Advanced TIFF Editor 3.19.4.16Отзывы (0)  
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3.69 из 5, всего оценок - 74
  • Рейтинг программы - 3.69 из 5
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Advanced TIFF Editor - мощный просмотрщик и редактор для файлов формата TIF, PDF, EPS, PS, AI, DCX, JBIG, DICOM. Этот инструмент предлагает множество возможностей для просмотра, редактирования, печати, сохранения, преобразования как целого файла так и его отдельных страниц.

Имеется множество функций для работы со сканированными и загруженными документами, такие как, обрезка, перемещение, вставка, удаление, поворот, отзеркаливание, инвертирование, распознавание текста и др. Программой поддерживается огромное множество графических форматов: входные - FAX, TIF, PDF, EPS, PS, AI, DCX, GIF и др., выходные - FAX, TIFF, GIF, JPEG, PNG, BMP, PCX, DIB, RLE, TGA, PBM, PGM, PPM и др.

Отображаемые файлы можно отправить на печать на любой системный принтер, а диалог печати позволяет настроить размер, область и нужную позицию при печатании.

Функционал Advanced TIFF Editor действительно богат и разнообразен, позволяя превратить это приложение в настоящую студию по обработке как одностраничных, так и многостраничных изображений самых разных форматов.

Advanced TIFF Editor
Advanced TIFF Editor
Advanced TIFF Editor
Advanced TIFF Editor
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1200 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Конверторы - Редакторы
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Отзывы о программе Advanced TIFF Editor

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