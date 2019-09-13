3D Youtube Downloader для Windows

3D Youtube Downloader 1.16.12

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Описание 3D Youtube Downloader 1.16.12Описание   Скачать 3D Youtube Downloader 1.16.12СКАЧАТЬ (14,04 Мб) Скриншоты 3D Youtube Downloader 1.16.12Скриншоты (4)   Статистика 3D Youtube Downloader 1.16.12Статистика   Отзывы о 3D Youtube Downloader 1.16.12Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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3D Youtube Downloader - бесплатная программа, которая предназначена для загрузки видео клипов и аудио дорожек с таких популярных сервисов, как Youtube, Daily Motion, Vimeo и др. Приложение анализирует список доступных файлов с подробной информацией о качестве и, в зависимости от текущего режима, автоматически выбирает необходимый файл для загрузки либо предоставляет возможность выбора пользователю.

Основные возможности программы:

  • 19 поддерживаемых сайтов включая Metacafe, Daily Motion, Vimeo и пр.;
  • загрузка оригинальных аудио дорожек из доступных видео файлов;
  • полная поддержка загрузки субтитров с Youtube;
  • поддержка адаптивных потоков Youtube;
  • поддержка 3D видео на Youtube;
  • мультипоточная загрузка для файлов и использование компрессии для веб страниц;
  • поддержка плейлистов Youtube и Daily Motion и многое другое.
Что нового в 3D Youtube Downloader 1.16.12?
  • Исправлены ошибки
3D Youtube Downloader
3D Youtube Downloader
3D Youtube Downloader
3D Youtube Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Польский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 026
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе 3D Youtube Downloader

Юрий про 3D Youtube Downloader 1.16.6 [07-10-2018]

Отличная программа! Простая и быстрая
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анвар про 3D Youtube Downloader 1.13 [10-03-2017]

очень простой русский интерфейс.Работает.
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