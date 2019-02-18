LastPass для Windows

LastPass 4.24.1

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Описание LastPass 4.24.1Описание   Скачать LastPass 4.24.1СКАЧАТЬ (25,15 Мб) Скриншоты LastPass 4.24.1Скриншоты (6)   Статистика LastPass 4.24.1Статистика   Отзывы о LastPass 4.24.1Отзывы (10)  
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5.00 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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LastPass - удобный инструмент, позволяющий хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах, на мобильных устройствах и синхронизировать на различных платформах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.

Данные в диспетчере шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию. Поддерживается проверка надежности вводимого пароля и защита от клавиатурных шпионов.

Основные характеристики:

  • Автоматическое заполнение онлайн-форм и учетных записей.
  • Создание безопасных паролей.
  • Импорт существующих паролей.
  • Хранение конфиденциальной информации.
  • Синхронизация данных между различными браузерами, платформами и устройствами.
  • Шифрование данных пользователя.
  • Поддержка браузеров Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
Что нового в LastPass 4.24.1?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты LastPass:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 449
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Пароли
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Отзывы о программе LastPass

Тамара про LastPass 4.1.55 [05-11-2018]

не могу его убрать,тк я потеряла выход в интернет-постоянно всплывает это сочетание слов-дальше не знаешь куда двигаться-потеряла всю инфу!Как убрать менеджер паролей?
1 | | Ответить

baric про LastPass 4.1.42 [19-03-2017]

Аналогами не пользовался,потому что лучше и не надо.
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andy про LastPass 4.1.7 [08-01-2017]

Множество конкурентов Lastpass, даже _относительно_ сильных, по удобству работы не дотягивают и до половинки от LP. То не все поля снимаются и при последующих логинах приходится дотыкать некие галки вручную, то самоблокировками одолевают, то некими иными косяками(: К тому же, в Lastpass(free) отличные настройки своего профиля, которых и близко нету почти у всех его соперников
8 | | Ответить

materuyvolk про LastPass 4.1.2 [10-05-2016]

Пользуюсь уже не один год. И в браузере и на ОС 8.1. Удобнее проги еще не видел. Очень полезная.
1 | | Ответить

denikin про LastPass 3.2.16 [29-11-2015]

4 Leonid51
юноша, если Вы в чем-то накосячили, это не значит, что нужно обвинять LastPass. Мой бесплатный Ластпасс безупречно работает и хранит большую парольную базу уже много лет.
11 | | Ответить

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