LastPass - удобный инструмент, позволяющий хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах, на мобильных устройствах и синхронизировать на различных платформах. Приложение позволяет заполнять регистрационные данные автоматически, что позволит посещать сайты намного проще и безопаснее.
Данные в диспетчере шифруются на системе пользователя, и разблокировать их можно паролем, который известен только самому пользователю. С помощью программы можно создавать не только пароли, но и импортировать уже готовые пароли из браузеров, обмениваться паролями, а также хранить конфиденциальную информацию. Поддерживается проверка надежности вводимого пароля и защита от клавиатурных шпионов.
Основные характеристики:
Автоматическое заполнение онлайн-форм и учетных записей.
Создание безопасных паролей.
Импорт существующих паролей.
Хранение конфиденциальной информации.
Синхронизация данных между различными браузерами, платформами и устройствами.
Шифрование данных пользователя.
Поддержка браузеров Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы
Отзывы о программе LastPass
Тамара про LastPass 4.1.55 [05-11-2018]
не могу его убрать,тк я потеряла выход в интернет-постоянно всплывает это сочетание слов-дальше не знаешь куда двигаться-потеряла всю инфу!Как убрать менеджер паролей? 1 | | Ответить
baric про LastPass 4.1.42 [19-03-2017]
Аналогами не пользовался,потому что лучше и не надо. | | Ответить
andy про LastPass 4.1.7 [08-01-2017]
Множество конкурентов Lastpass, даже _относительно_ сильных, по удобству работы не дотягивают и до половинки от LP. То не все поля снимаются и при последующих логинах приходится дотыкать некие галки вручную, то самоблокировками одолевают, то некими иными косяками(: К тому же, в Lastpass(free) отличные настройки своего профиля, которых и близко нету почти у всех его соперников 8 | | Ответить
materuyvolk про LastPass 4.1.2 [10-05-2016]
Пользуюсь уже не один год. И в браузере и на ОС 8.1. Удобнее проги еще не видел. Очень полезная. 1 | | Ответить
denikin про LastPass 3.2.16 [29-11-2015]
4 Leonid51
юноша, если Вы в чем-то накосячили, это не значит, что нужно обвинять LastPass. Мой бесплатный Ластпасс безупречно работает и хранит большую парольную базу уже много лет. 11 | | Ответить