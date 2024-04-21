Погода Live для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Apalon
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 659 | Статистика
|Размер:
|68.97 Мб
|СКАЧАТЬ
Погода Live – красивое приложение о погоде в России и мире. Анимация приложения меняется, в зависимости от погоды. Как и за окном, на вашем девайсе будет солнечно, пасмурно или дождливо.
Для удобства пользователей, в программе имеется возможность просмотреть прогноз погоды на 7 дней, увидеть температуру «По ощущениям», направление и скорость ветра, узнать видимость на дороге, получить информацию о влажности и осадках.
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