Погода Live для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 659 | Статистика
Размер:68.97 Мб
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Погода Live – красивое приложение о погоде в России и мире. Анимация приложения меняется, в зависимости от погоды. Как и за окном, на вашем девайсе будет солнечно, пасмурно или дождливо.

Для удобства пользователей, в программе имеется возможность просмотреть прогноз погоды на 7 дней, увидеть температуру «По ощущениям», направление и скорость ветра, узнать видимость на дороге, получить информацию о влажности и осадках.

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