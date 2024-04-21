Погода Live – красивое приложение о погоде в России и мире. Анимация приложения меняется, в зависимости от погоды. Как и за окном, на вашем девайсе будет солнечно, пасмурно или дождливо.

Для удобства пользователей, в программе имеется возможность просмотреть прогноз погоды на 7 дней, увидеть температуру «По ощущениям», направление и скорость ветра, узнать видимость на дороге, получить информацию о влажности и осадках.