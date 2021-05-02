Scanner Radio для Android

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.13.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 809 | Статистика
Размер:16,51 Мб
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Scanner Radio скриншот № 4

Scanner Radio - приложение для Android, которое позволяет прослушивать полицейские и пожарные станции, переговоры авиадиспетчеров, морские погодные станции для судоходства, а также аматорские радиотрансляции со всего мира.

На данный момент в базе присутствует более 7000 станций (в основном из США и Австралии), список которых постоянно пополняется. Scanner Radio дает возможность пользователю выбирать категорию радиостанции, страну и район ее расположения, индивидуально настраивать параметры выбранного сканера и добавлять их в список Избранных.

Кроме этого имеется список наиболее популярных 50 станций, обновляемый каждые 5 минут.

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