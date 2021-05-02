Scanner Radio для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.13.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gordon Edwards
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 809 | Статистика
|Размер:
|16,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Scanner Radio - приложение для Android, которое позволяет прослушивать полицейские и пожарные станции, переговоры авиадиспетчеров, морские погодные станции для судоходства, а также аматорские радиотрансляции со всего мира.
На данный момент в базе присутствует более 7000 станций (в основном из США и Австралии), список которых постоянно пополняется. Scanner Radio дает возможность пользователю выбирать категорию радиостанции, страну и район ее расположения, индивидуально настраивать параметры выбранного сканера и добавлять их в список Избранных.
Кроме этого имеется список наиболее популярных 50 станций, обновляемый каждые 5 минут.
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