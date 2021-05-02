Scanner Radio - приложение для Android, которое позволяет прослушивать полицейские и пожарные станции, переговоры авиадиспетчеров, морские погодные станции для судоходства, а также аматорские радиотрансляции со всего мира.

На данный момент в базе присутствует более 7000 станций (в основном из США и Австралии), список которых постоянно пополняется. Scanner Radio дает возможность пользователю выбирать категорию радиостанции, страну и район ее расположения, индивидуально настраивать параметры выбранного сканера и добавлять их в список Избранных.

Кроме этого имеется список наиболее популярных 50 станций, обновляемый каждые 5 минут.