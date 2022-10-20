Frog weather для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,54 Мб
Frog weather скриншот № 2
Frog weather скриншот № 3
Frog weather скриншот № 4

Frog weather - приложение с красочным интерфейсом, позволяющее любому человеку найти подробную информацию о метеорологических условиях в своем городе или других местах, просмотреть прогноз на ближайшие дни и добавить виджет на главный экран.

Хотя при первом запуске требуется разрешение на определение местоположения, стоит знать, что это мобильное решение позволяет пользователям искать любой другой город в своей обширной базе данных. Оно также позволяет создать список избранного, чтобы избежать будущих запросов и улучшить общий опыт.

Помимо отображения текущей температуры, приложение позволяет пользователям увидеть, как она изменится в ближайшие часы. Кроме того, оно отображает информацию о времени восхода и захода солнца, влажности, атмосферном давлении, УФ-индексе и скорости ветра. Кроме того, приложение предоставляет прогноз погоды на ближайшие 10 дней и позволяет пользователям добавить виджет на главный экран, чтобы мгновенно просматривать метеорологические данные. Они также могут настроить различные параметры в соответствии с личными предпочтениями, выбрать наиболее подходящие единицы измерения и отображать подробную информацию в строке уведомлений.

Функции Frog weather:

  • Проверка прогноза погоды в приложении с красочным интерфейсом.
  • Возможность сохранить любимые места.
  • Выбор единиц измерения в настройках.
  • Добавление виджета на главный экран.
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