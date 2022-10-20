Frog weather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|giovesoft
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,54 Мб
Frog weather - приложение с красочным интерфейсом, позволяющее любому человеку найти подробную информацию о метеорологических условиях в своем городе или других местах, просмотреть прогноз на ближайшие дни и добавить виджет на главный экран.
Хотя при первом запуске требуется разрешение на определение местоположения, стоит знать, что это мобильное решение позволяет пользователям искать любой другой город в своей обширной базе данных. Оно также позволяет создать список избранного, чтобы избежать будущих запросов и улучшить общий опыт.
Помимо отображения текущей температуры, приложение позволяет пользователям увидеть, как она изменится в ближайшие часы. Кроме того, оно отображает информацию о времени восхода и захода солнца, влажности, атмосферном давлении, УФ-индексе и скорости ветра. Кроме того, приложение предоставляет прогноз погоды на ближайшие 10 дней и позволяет пользователям добавить виджет на главный экран, чтобы мгновенно просматривать метеорологические данные. Они также могут настроить различные параметры в соответствии с личными предпочтениями, выбрать наиболее подходящие единицы измерения и отображать подробную информацию в строке уведомлений.
Функции Frog weather:
- Проверка прогноза погоды в приложении с красочным интерфейсом.
- Возможность сохранить любимые места.
- Выбор единиц измерения в настройках.
- Добавление виджета на главный экран.
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