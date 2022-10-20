Frog weather - приложение с красочным интерфейсом, позволяющее любому человеку найти подробную информацию о метеорологических условиях в своем городе или других местах, просмотреть прогноз на ближайшие дни и добавить виджет на главный экран.

Хотя при первом запуске требуется разрешение на определение местоположения, стоит знать, что это мобильное решение позволяет пользователям искать любой другой город в своей обширной базе данных. Оно также позволяет создать список избранного, чтобы избежать будущих запросов и улучшить общий опыт.

Помимо отображения текущей температуры, приложение позволяет пользователям увидеть, как она изменится в ближайшие часы. Кроме того, оно отображает информацию о времени восхода и захода солнца, влажности, атмосферном давлении, УФ-индексе и скорости ветра. Кроме того, приложение предоставляет прогноз погоды на ближайшие 10 дней и позволяет пользователям добавить виджет на главный экран, чтобы мгновенно просматривать метеорологические данные. Они также могут настроить различные параметры в соответствии с личными предпочтениями, выбрать наиболее подходящие единицы измерения и отображать подробную информацию в строке уведомлений.

Функции Frog weather: