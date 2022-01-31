FBCacheView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 048 | Статистика
|Размер:
|84 Кб
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FBCacheView - небольшая программа для сканирования и поиска в кэше браузеров IE, FireFox, Chrome всех изображений из посещенных страниц социальной сети Facebook.
Программа покажет непосредственно профильные картинки, а также загруженные на страницу изображения и полученные со сторонних ресурсов. Для каждого изображения доступно к просмотру его адрес, используемый браузер, формат файла, время и дата создания, размер, внешняя ссылка (при наличии).
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