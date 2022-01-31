FBCacheView - небольшая программа для сканирования и поиска в кэше браузеров IE, FireFox, Chrome всех изображений из посещенных страниц социальной сети Facebook.

Программа покажет непосредственно профильные картинки, а также загруженные на страницу изображения и полученные со сторонних ресурсов. Для каждого изображения доступно к просмотру его адрес, используемый браузер, формат файла, время и дата создания, размер, внешняя ссылка (при наличии).