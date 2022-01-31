FBCacheView для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 048 | Статистика
Размер:84 Кб
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FBCacheView скриншот № 1
FBCacheView скриншот № 2
FBCacheView скриншот № 3

FBCacheView - небольшая программа для сканирования и поиска в кэше браузеров IE, FireFox, Chrome всех изображений из посещенных страниц социальной сети Facebook.

Программа покажет непосредственно профильные картинки, а также загруженные на страницу изображения и полученные со сторонних ресурсов. Для каждого изображения доступно к просмотру его адрес, используемый браузер, формат файла, время и дата создания, размер, внешняя ссылка (при наличии).

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