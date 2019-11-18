Christmas Elf для Windows

Christmas Elf 2.6

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Описание Christmas Elf 2.6Описание   Скачать Christmas Elf 2.6СКАЧАТЬ (79,59 Мб) Скриншоты Christmas Elf 2.6Скриншоты (3)   Статистика Christmas Elf 2.6Статистика   Отзывы о Christmas Elf 2.6Отзывы (1)  
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4.55 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Christmas Elf - простая утилита, которая поможет украсить Windows к Новому году и усилит неповторимую атмосферу самого волшебного праздника.

Всевозможные гирлянды являются неотъемлемым атрибутом множества праздников, ведь ничто не может сравниться с магией новогодних огней. С помощью Christmas Elf вы сможете украсить рабочий стол различными видами гирлянд: разноцветная электрогирлянда, «уличная» прозрачная, электрогирлянда «Земляника», хвойная с лампочками и др., а также выбрать режим мигания. Эти гирлянды никогда не перегорят!

Ну а чтобы совсем по-настоящему почувствовать зиму, то можно добавить снега пушистого мелкого, плотного. Можно изменять густоту снегопада и частоту ветра.

 

Что нового в Christmas Elf 2.6?
  • Добавлен новый вид снега
  • Добавлена функция автоматического обновления
  • Прочие небольшие улучшения
Christmas Elf
Christmas Elf
Christmas Elf
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 299 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Обои, темы, оболочки
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Отзывы о программе Christmas Elf

Pothos про Christmas Elf 2.5 [06-12-2018]

Цена для русскоязычных пользователей не $9, а значительно меньше - 99 руб.
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