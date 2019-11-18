|
Christmas Elf 2.6
|
|
|
|Оцените программу!
4.55 из 5, всего оценок - 29
|
- Рейтинг программы - 4.55 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Christmas Elf - простая утилита, которая поможет украсить Windows к Новому году и усилит неповторимую атмосферу самого волшебного праздника.
Всевозможные гирлянды являются неотъемлемым атрибутом множества праздников, ведь ничто не может сравниться с магией новогодних огней. С помощью Christmas Elf вы сможете украсить рабочий стол различными видами гирлянд: разноцветная электрогирлянда, «уличная» прозрачная, электрогирлянда «Земляника», хвойная с лампочками и др., а также выбрать режим мигания. Эти гирлянды никогда не перегорят!
Ну а чтобы совсем по-настоящему почувствовать зиму, то можно добавить снега пушистого мелкого, плотного. Можно изменять густоту снегопада и частоту ветра.
|
|Что нового в Christmas Elf 2.6?
- Добавлен новый вид снега
- Добавлена функция автоматического обновления
- Прочие небольшие улучшения
|
|
ТОП-сегодня раздела "Украшательства"
Desktop Wallpaper Manager 2.0.33
Простой и удобный сервис позволяющий разнообразить и оживить Ваш рабочий стол! Забудьте о потраченном времени на поиск интересующих Вас картинок в сети. Имеется
Winstep Nexus 19.2
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного
MiniBin 6.6.0.0
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины
8GadgetPack 31.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
Start10 1.71
Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10
|
|
Отзывы о программе Christmas Elf
Pothos про Christmas Elf 2.5 [06-12-2018]
Цена для русскоязычных пользователей не $9, а значительно меньше - 99 руб.
| | Ответить
|Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
|