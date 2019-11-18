Christmas Elf - простая утилита, которая поможет украсить Windows к Новому году и усилит неповторимую атмосферу самого волшебного праздника.

Всевозможные гирлянды являются неотъемлемым атрибутом множества праздников, ведь ничто не может сравниться с магией новогодних огней. С помощью Christmas Elf вы сможете украсить рабочий стол различными видами гирлянд: разноцветная электрогирлянда, «уличная» прозрачная, электрогирлянда «Земляника», хвойная с лампочками и др., а также выбрать режим мигания. Эти гирлянды никогда не перегорят!

Ну а чтобы совсем по-настоящему почувствовать зиму, то можно добавить снега пушистого мелкого, плотного. Можно изменять густоту снегопада и частоту ветра.