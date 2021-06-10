Clip2Net - удобная программа, которая поможет быстро получить снимок экрана (скриншот), а также захватить видео. Работа с утилитой очень проста - выделив интересующую область, можно сразу приступить к ее редактированию, а потом сохранить на ПК, в буфер обмена или разместить в интернете. Функционалом инструмента предусмотрено размещение на изображениях различных ссылок, пометок, маркеров и других выделяющих фрагментов, что особенно удобно, например, при создании обучающих картинок или отправки какой-либо информации разработчикам программ о проблемах. Как уже отмечалось, Clip2Net может быстро загрузить изображения, картинки, фото и другие файлы в интернет, используя сервер программы, с присвоением ссылки, которую удобно размещать в социальных сетях, блогах, форумах.



Основные возможности программы:

Функциональный интерфейс

Мгновенные скриншоты

Редактор скриншотов

Оставь текстовый комментарий, выдели нужные области маркером или скрой личную информацию с помощью

Облачное хранилище

Короткие прямые ссылки

Публикация файлов любого типа