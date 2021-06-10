Clip2Net для Windows
|Оценка:
|4.64/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.2 build 409 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Clip2Net
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 385 | Статистика
|Размер:
|9,95 Мб
|СКАЧАТЬ
Clip2Net - удобная программа, которая поможет быстро получить снимок экрана (скриншот), а также захватить видео. Работа с утилитой очень проста - выделив интересующую область, можно сразу приступить к ее редактированию, а потом сохранить на ПК, в буфер обмена или разместить в интернете. Функционалом инструмента предусмотрено размещение на изображениях различных ссылок, пометок, маркеров и других выделяющих фрагментов, что особенно удобно, например, при создании обучающих картинок или отправки какой-либо информации разработчикам программ о проблемах. Как уже отмечалось, Clip2Net может быстро загрузить изображения, картинки, фото и другие файлы в интернет, используя сервер программы, с присвоением ссылки, которую удобно размещать в социальных сетях, блогах, форумах.
Основные возможности программы:
- Функциональный интерфейс
- Мгновенные скриншоты
- Редактор скриншотов
- Оставь текстовый комментарий, выдели нужные области маркером или скрой личную информацию с помощью
- Облачное хранилище
- Короткие прямые ссылки
- Публикация файлов любого типа
Добавлено:
- Добавлен временной штамп в имя файла при локальном сохранении скриншота
- Возможность воспроизведения звука в редакторе видео
- Улучшен механизм перемещения окон
Исправлено:
- Сохранение позиции и размера области выделения в режиме точной настройки
- Позиционирование окна видеозаписи
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Отзывы о программе Clip2Net
Мари про Clip2Net 2.0.2.178 [27-05-2014]
Замечательная программа! Качайте и пользуйтесь с удовольствием. Рекомендую
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Александр про Clip2Net 2.0.2.178 [08-05-2014]