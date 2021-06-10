Clip2Net для Windows

Описание
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Оценка: 4.64/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.2 build 409 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 385 | Статистика
Размер:9,95 Мб
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Clip2Net скриншот № 1
Clip2Net скриншот № 2
Clip2Net скриншот № 3
Clip2Net скриншот № 4

Clip2Net - удобная программа, которая поможет быстро получить снимок экрана (скриншот), а также захватить видео. Работа с утилитой очень проста - выделив интересующую область, можно сразу приступить к ее редактированию, а потом сохранить на ПК, в буфер обмена или разместить в интернете. Функционалом инструмента предусмотрено размещение на изображениях различных ссылок, пометок, маркеров и других выделяющих фрагментов, что особенно удобно, например, при создании обучающих картинок или отправки какой-либо информации разработчикам программ о проблемах. Как уже отмечалось, Clip2Net может быстро загрузить изображения, картинки, фото и другие файлы в интернет, используя сервер программы, с присвоением ссылки, которую удобно размещать в социальных сетях, блогах, форумах.

Основные возможности программы:

  • Функциональный интерфейс
  • Мгновенные скриншоты
  • Редактор скриншотов
  • Оставь текстовый комментарий, выдели нужные области маркером или скрой личную информацию с помощью
  • Облачное хранилище
  • Короткие прямые ссылки
  • Публикация файлов любого типа
Что нового в Clip2Net 3.3.2 build 409?

Добавлено:

  • Добавлен временной штамп в имя файла при локальном сохранении скриншота
  • Возможность воспроизведения звука в редакторе видео
  • Улучшен механизм перемещения окон

Исправлено:

  • Сохранение позиции и размера области выделения в режиме точной настройки
  • Позиционирование окна видеозаписи
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Отзывы о программе Clip2Net

Мари про Clip2Net 2.0.2.178 [27-05-2014]

Замечательная программа! Качайте и пользуйтесь с удовольствием. Рекомендую
2 | 3 | Ответить

Александр про Clip2Net 2.0.2.178 [08-05-2014]

По моему лучший представитель скриншотеров
3 | 3 | Ответить

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