Soft4Boost Toolbar Cleaner - инструмент для поиска и удаления ненужных расширений, тулбаров и различных надстроек для браузеров Internet Explorer, Firefox и Chrome. Перед использованием программы необходимо закрыть все открытые браузеры, а затем запустить поиск. Если среди найденных надстроек есть та, которую удалять не нужно, то ее можно внести в список исключений.

Интерфейс приложения очень прост и понятен, благодаря чему освоить программу будет легко даже абсолютному новичку, а браузеры будут освобождены от ненужных и навязчивых расширений.