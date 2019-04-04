Soft4Boost Toolbar Cleaner для Windows

Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965Описание   Скачать Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965СКАЧАТЬ (14,54 Мб) Скриншоты Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965Скриншоты (5)   Статистика Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965Статистика   Отзывы о Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.46 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Toolbar Cleaner - инструмент для поиска и удаления ненужных расширений, тулбаров и различных надстроек для браузеров Internet Explorer, Firefox и Chrome. Перед использованием программы необходимо закрыть все открытые браузеры, а затем запустить поиск. Если среди найденных надстроек есть та, которую удалять не нужно, то ее можно внести в список исключений.

Интерфейс приложения очень прост и понятен, благодаря чему освоить программу будет легко даже абсолютному новичку, а браузеры будут освобождены от ненужных и навязчивых расширений.

Что нового в Soft4Boost Toolbar Cleaner 5.8.9.965?
  • Исправлены ошибки
Soft4Boost Toolbar Cleaner
Soft4Boost Toolbar Cleaner
Soft4Boost Toolbar Cleaner
Soft4Boost Toolbar Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

WebBrowserPassView 1.86

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

Adblock 3.41.0 для Google Chrome

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

Touch VPN 2.2.40 для Google Chrome

Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета

Adobe Flash Player 32.0.0.156

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и

VideoCacheView 3.05

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы

Instrumentum 2.0.2 для Google Chrome

Instrumentum - расширение для Google Chrome c большим количеством полезных функций, которые пригодятся каждому пользователю ВКонтакте

скачать Adguard

Отзывы о программе Soft4Boost Toolbar Cleaner

father-combat про Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433 [08-01-2017]

А "вулкан" из браузеров удаляет?
| | Ответить

Piter про Soft4Boost Toolbar Cleaner 3.2.1.133 [30-12-2014]

Очень полезная программа - удаляет даже закладки обновлений adobe , office ,
в результате даже ключи оффиса не слетают , всем рекомендую !
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 