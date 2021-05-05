МОД-МАСТЕР для Майнкрафт PE для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Master for Minecraft
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14,7 Мб
|СКАЧАТЬ
МОД-МАСТЕР для Майнкрафт PE - бесплатная утилита лаунчер для Minecraft Pocket Edition, в которой Вы найдете все самые новые карты, аддоны, сиды, сервера, обои, скины, моды, а также рецепты крафта и крафт гайд.
Игроку доступны бесплатные и лучшие карты для Майнкрафт с мультиплеером для нескольких игроков, в том числе карты для Выживания и Приключений, Строительства, Мини Игр и Паркура, ПВП и Пряток и пр., самые топовые моды и аддоны с автоматической установкой в игру и лаунчером (Мод Лаки Блок, Пиксельмон, Моды на оружие и пушки, Моды на машины и транспорт, Моды на мебель и дома и многое другое), популярные и редкие скины, и дополнительные функции, 3D просмотр скина и поворот на 360 градусов (редактор скинов, скины для мальчиков, девочек, для ребенка и пр.).
Кроме этого имеется возможность выбирать любимые сервера из списка или создавать свой сервер для мультиплеера с несколькими игроками в одной игре (список серверов можно ранжировать по версии и категории), присутствуют самые разнообразные текстур-паки и шейдеры для более реалистичной игры (можно накладывать сияние, блики, изменять стандартные текстуры и освещение).
Также доступны рецепты крафта и описание оружия, защиты, инструментов, зелий, еды, транспорта, редстоуна, а также их добыча и крафтинг. Имеется Мастер строитель зданий и построек, который работает без дополнительных лаунчеров. Мгновенная постройка за один клик без лишних действий. Все карты сохраняются и могут быть восстановлены.
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