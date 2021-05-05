МОД-МАСТЕР для Майнкрафт PE - бесплатная утилита лаунчер для Minecraft Pocket Edition, в которой Вы найдете все самые новые карты, аддоны, сиды, сервера, обои, скины, моды, а также рецепты крафта и крафт гайд.

Игроку доступны бесплатные и лучшие карты для Майнкрафт с мультиплеером для нескольких игроков, в том числе карты для Выживания и Приключений, Строительства, Мини Игр и Паркура, ПВП и Пряток и пр., самые топовые моды и аддоны с автоматической установкой в игру и лаунчером (Мод Лаки Блок, Пиксельмон, Моды на оружие и пушки, Моды на машины и транспорт, Моды на мебель и дома и многое другое), популярные и редкие скины, и дополнительные функции, 3D просмотр скина и поворот на 360 градусов (редактор скинов, скины для мальчиков, девочек, для ребенка и пр.).

Кроме этого имеется возможность выбирать любимые сервера из списка или создавать свой сервер для мультиплеера с несколькими игроками в одной игре (список серверов можно ранжировать по версии и категории), присутствуют самые разнообразные текстур-паки и шейдеры для более реалистичной игры (можно накладывать сияние, блики, изменять стандартные текстуры и освещение).

Также доступны рецепты крафта и описание оружия, защиты, инструментов, зелий, еды, транспорта, редстоуна, а также их добыча и крафтинг. Имеется Мастер строитель зданий и построек, который работает без дополнительных лаунчеров. Мгновенная постройка за один клик без лишних действий. Все карты сохраняются и могут быть восстановлены.