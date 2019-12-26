MiniGet для Windows

MiniGet 1.1.10.1806

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Описание MiniGet 1.1.10.1806Описание   Скачать MiniGet 1.1.10.1806СКАЧАТЬ (792 Кб) Скриншоты MiniGet 1.1.10.1806Скриншоты (5)   Статистика MiniGet 1.1.10.1806Статистика   Отзывы о MiniGet 1.1.10.1806Отзывы (4)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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MiniGet - маленький и удобный менеджер загрузок, работающий с протоколом BitTorrent. Отличительной особенностью этой программы от аналогичных загрузчиков является ее исключительная простота и легкость в обращении, интерфейс максимально прост и не перегружен лишними опциями и настройками. Однако со свой основной функцией - загрузкой торрентов, HTTP- и FTP-протоколов - приложение справляется просто великолепно.

Утилитой также поддерживается работа через прокси-сервера НTTP Proxy, Socks4 и Socks5. Кроме того, MiniGet может перехватывать ссылки, которые попадают в оперативную память, что является еще одним достоинством этого инструмента. При скачивании программа проверяет целостность каждого файла, а потом поток разделяется на несколько частей, что обеспечивает быструю загрузку любых файлов.

Основные особенности приложения:

  • маленький размер программы;
  • загрузка данных с использованием протоколов HTTP и FTP;
  • обработка загрузок с помощью протокола BitTorrent;
  • низкое ресурсопотребление системы;
  • остановка и запуск остановленных загрузок;
  • поддержка серверов Socks4, Socks5, HTTP Proxy;
  • работа с NAT Traversal (Distributed UDP Puch Hole).
MiniGet
MiniGet
MiniGet
MiniGet
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе MiniGet

дима про MiniGet 1.0.9.970 [25-12-2019]

vcruntime140.dll просит, скачал,без изменений
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Boris про MiniGet 1.0.8.2528 [16-08-2015]

Версия 1.08.2564 прекрасно качает и торренты и файлы , через копирование в буфер обмена. Качать начинает ручным пуском :-)
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Иван про MiniGet 1.0.8.2528 [23-06-2014]

да уж, после установки и беглого просмотра интерфейса и настроек хочется сказать ВАУ! вот так и должен выглядеть торрент клиент, да еще и весит 700 килобайт! но еще бы он торренты качал было бы супер :) подтверждаю версия 1.0.8.2528 не фига не качает :(
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(ерж про MiniGet 1.0.8.2528 [15-05-2014]

Минималистичный интерфейс программы на русском языке, однако текущая версия загрузчика не хотела качать торрент-файл, в результате эту программу снёс.
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