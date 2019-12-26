MiniGet - маленький и удобный менеджер загрузок, работающий с протоколом BitTorrent. Отличительной особенностью этой программы от аналогичных загрузчиков является ее исключительная простота и легкость в обращении, интерфейс максимально прост и не перегружен лишними опциями и настройками. Однако со свой основной функцией - загрузкой торрентов, HTTP- и FTP-протоколов - приложение справляется просто великолепно.

Утилитой также поддерживается работа через прокси-сервера НTTP Proxy, Socks4 и Socks5. Кроме того, MiniGet может перехватывать ссылки, которые попадают в оперативную память, что является еще одним достоинством этого инструмента. При скачивании программа проверяет целостность каждого файла, а потом поток разделяется на несколько частей, что обеспечивает быструю загрузку любых файлов.



Основные особенности приложения: