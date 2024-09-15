Yahoo Погода для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.52.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 702 | Статистика
Размер:52.51 Мб
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Yahoo Погода - стильное и красочное приложение для Android-устройств, которое предоставляет пользователю доступ к метеорологической информации для любого выбранного города, как например температура, влажность, давление, направление и скорость ветра, осадки, положении Луны и Солнца и др., причем все это сопровождается фотографиями достопримечательностей указанного населенного пункта (соответствующими времени суток и погодным условиям на данный момент) и радующими глаз эффектами.

Присутствует возможность узнать как текущий прогноз погоды, так и на следующие десять дней, просматривать интерактивные погодные карты радаров, спутников, температуры и ветра. Имеется виджет для домашнего экрана.

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Отзывы о программе Yahoo Погода

Евгений про Yahoo Погода 1.8.1 для Android [05-05-2020]

после обновления не отключается геолокация
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