Yahoo Погода для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.52.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yahoo! Inc.
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 702 | Статистика
|Размер:
|52.51 Мб
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Yahoo Погода - стильное и красочное приложение для Android-устройств, которое предоставляет пользователю доступ к метеорологической информации для любого выбранного города, как например температура, влажность, давление, направление и скорость ветра, осадки, положении Луны и Солнца и др., причем все это сопровождается фотографиями достопримечательностей указанного населенного пункта (соответствующими времени суток и погодным условиям на данный момент) и радующими глаз эффектами.
Присутствует возможность узнать как текущий прогноз погоды, так и на следующие десять дней, просматривать интерактивные погодные карты радаров, спутников, температуры и ветра. Имеется виджет для домашнего экрана.
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Отзывы о программе Yahoo Погода
Евгений про Yahoo Погода 1.8.1 для Android [05-05-2020]