aTorrent для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3090 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 396 | Статистика
Размер:19,34 Мб
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aTorrent - удобный торрент клиент для Android, с помощью которого можно быстро и легко загружать на портативные устройства с BitTorrent-трекеров различные мультимедийные файлы. Присутствует возможность поиска торрентов, добавления торрента из файла, многопоточная загрузка, поддержка магнет ссылок и различных протоколов (BitTorrent P2P, DHT, Advanced Bootstrap DHT и др.). В настройках можно задавать папку для загружаемых файлов, устанавливать ограничения на скорость загрузки/отдачи, задавать правила загрузки (загружать только при наличии Wi-Fi соединения и при подключенном источнике питания), выбирать порты и многое другое.

Требуется ОС Android 4.0 и выше.

Что нового в aTorrent 3090?
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