aTorrent - удобный торрент клиент для Android, с помощью которого можно быстро и легко загружать на портативные устройства с BitTorrent-трекеров различные мультимедийные файлы. Присутствует возможность поиска торрентов, добавления торрента из файла, многопоточная загрузка, поддержка магнет ссылок и различных протоколов (BitTorrent P2P, DHT, Advanced Bootstrap DHT и др.). В настройках можно задавать папку для загружаемых файлов, устанавливать ограничения на скорость загрузки/отдачи, задавать правила загрузки (загружать только при наличии Wi-Fi соединения и при подключенном источнике питания), выбирать порты и многое другое.

Требуется ОС Android 4.0 и выше.