aTorrent для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3090 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobilityflow Torrents
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 396 | Статистика
|Размер:
|19,34 Мб
|СКАЧАТЬ
aTorrent - удобный торрент клиент для Android, с помощью которого можно быстро и легко загружать на портативные устройства с BitTorrent-трекеров различные мультимедийные файлы. Присутствует возможность поиска торрентов, добавления торрента из файла, многопоточная загрузка, поддержка магнет ссылок и различных протоколов (BitTorrent P2P, DHT, Advanced Bootstrap DHT и др.). В настройках можно задавать папку для загружаемых файлов, устанавливать ограничения на скорость загрузки/отдачи, задавать правила загрузки (загружать только при наличии Wi-Fi соединения и при подключенном источнике питания), выбирать порты и многое другое.
Требуется ОС Android 4.0 и выше.
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