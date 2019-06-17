BitTorrent - приложение для скачивания торрентов прямо на Android-смартфон или планшет пользователя, с помощью которого можно без проблем скачивать файлы любого размера, без каких-либо ограничений скорости. Присутствует возможность поиска торрентов и добавления их в очередь загрузки. Также можно подписаться на RSS-каналы, чтобы автоматически загружать торренты, когда они станут доступны и многое другое.

Необходимо обратить внимание на то, что при загрузке больших файлов программа будет генерировать высокий Интернет-трафик, поэтому целесообразно использовать для этих целей Wi-Fi соединение.