Free Torrent Download - мощная программа для загрузки торрент-файлов в несколько кликов мышки. Это приложение очень просто в использовании, но вместе с тем работает достаточно быстро и обладает всеми необходимыми функциями торрент-клиента. Приложение не препятствует работе Skype, играм, просмотру потокового видео и др. операциям на ПК, отсутствуют различные ограничения на скорость скачивания и размер файлов, а интерфейс настолько лаконичен и интуитивно понятен, что разобраться с функционалом инструмента не составит никакого труда.

Кроме того, можно настроить программу на работу при загрузке системы, использовать другие порты и сети, если главный сервер недоступен, скачивать через прокси-сервера, устанавливать порядок скачивания и ограничение скорости, и многое другое. В целом Free Torrent Download может стать неплохой альтернативой самым популярным и используемым на сегодняшний день торрент-клиентам.