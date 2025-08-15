Free Torrent Download для Windows
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1.207 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DVDVideoSoft
|Категории:
|Торрент клиенты, файловый обмен - Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 748 | Статистика
|Размер:
|43.32 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Torrent Download - мощная программа для загрузки торрент-файлов в несколько кликов мышки. Это приложение очень просто в использовании, но вместе с тем работает достаточно быстро и обладает всеми необходимыми функциями торрент-клиента. Приложение не препятствует работе Skype, играм, просмотру потокового видео и др. операциям на ПК, отсутствуют различные ограничения на скорость скачивания и размер файлов, а интерфейс настолько лаконичен и интуитивно понятен, что разобраться с функционалом инструмента не составит никакого труда.
Кроме того, можно настроить программу на работу при загрузке системы, использовать другие порты и сети, если главный сервер недоступен, скачивать через прокси-сервера, устанавливать порядок скачивания и ограничение скорости, и многое другое. В целом Free Torrent Download может стать неплохой альтернативой самым популярным и используемым на сегодняшний день торрент-клиентам.
µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей...
QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает...
BitTorrent Free 7.11.0 build 47197
BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно...
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой...
MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и...
Shareman - бесплатная и удобная в использовании программа, которая сочетает в себе мощный...
Отзывы о программе Free Torrent Download
Artem про Free Torrent Download 1.0.73.1027 [12-02-2017]
Программа полнейший хлам. Устанавливает вместе с тобой много рекламного софта.
После установки вылетает ошибка Runtime Error, портит асссоциации с торрент -файлами.
Лучше µTorrent 3.1.3 не видел ничего.
8 | 6 | Ответить
Temik 8523 про Free Torrent Download 1.0.73.1027 [11-02-2017]
Программа полный отстой, устанавливает вместе с собой левый софт free studio, плюс к этому меняет расширения торрент файлов. Не качайте эту дрянь.
7 | 6 | Ответить
николай про Free Torrent Download 1.0.72.831 [24-09-2016]
товарищи разработчики, четыре раза качал свою любимую игру 2 части загрузка идёт до 90% и всё, подскажите пожалуйста кому я 7 гигов своего трафика засунул в опу? я мля за них деньги плачу а тут полнейший развод, Вы там как нормально вообще живёте? Так если на хлебушек не хватает обращайтесь... полностью не доволен и вообще зла не хватает, чтоб Вы там провалились упыри, высасыватели херовы!!!!((((((((((((((((
6 | 9 | Ответить
Богдан про Free Torrent Download 1.0.35.913 [22-09-2015]
годный торрент! Маленький, удобный, ни чего лишнего!
Думаю скорость не от клиента зависит как думает комментатор ниже!
А от того сколько человек раздают файл! Пытался качнуть старый файл размером в 500 мб скорость скачки была 2.6 посмотрим что будет с более скачиваемыми файлами!
Но мне кажется программа заслуживает внимания если вы ищите торрент клиент с минималистичным интерфейсом и настройками!
6 | 7 | Ответить
AggreSSor2010 про Free Torrent Download 0.0.16.424 [02-05-2014]
Просто в использовании, а 22 mb весит. Вы чего туда такого засунули?
8 | 8 | Ответить