WTFast для Windows
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 5.99
|Версия:
|5.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WTFast.com
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 25 237 | Статистика
|Размер:
|91,53 Мб
WTFast - утилита, с помощью которой можно увеличить скорость соединения вашей онлайн-игры. WTFast - это игровая частная сеть (GPN), специально разработанная для MMO-геймеров. WTFast GPN гарантирует оптимальную скорость передачи данных между компьютером и игровым сервером. Кроме оптимального соединение в игре, WTFast дает вам другие преимущества:
- увеличение скорости геймплея и отклика сервера
- снижение риска дисконнекта
- уменьшение лагов.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе WTFast
GordeoSWR про WTFast 3.5.3.400 [14-12-2022]
Худшая программа за свои деньги, тем более когда существует exetlag!????????️
| | Ответить
Pasha про WTFast 3.5.3.400 [14-04-2016]
Добрый день ..кто то можит сказать программа wtfast встроенная в роутер asus rt-ac88u поможит мне скинуть пинг на консоли ps4 играю на европейских серверах пинг всегда разный от 60 до 80 прыгает играю в BF4 и CoD3 жду вашей помощи ...
4 | 17 | Ответить
Arius про WTFast 3.5.3.400 [23-05-2015]
нет смысла им, у них реклама там, к томуже 2 вида доступа, бесплатный - вообще авторизации не надо и платный - ну тут уже естественно логин и лучше качество, бонусы, все дела
4 | 2 | Ответить
kykyryza про WTFast 3.0.2.9 [06-07-2014]
Наверное как всегда тырят пароли да логины...
16 | 12 | Ответить
Анатолий в ответ kykyryza про WTFast 3.5.3.400 [01-02-2015]
Прога хорошая. Проверил на LoL'е. На весте пинг был 150 в среднем(вроде немного, но по сравнению с 50 многовато) Установил прогу и пинг стал нормальным.
3 | 5 | Ответить