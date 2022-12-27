WTFast для Windows

Описание
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Оценка: 4.13/5 голосов - 16
Лицензия: Демо версия | Цена: 5.99
Версия:5.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 25 237 | Статистика
Размер:91,53 Мб
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WTFast - утилита, с помощью которой можно увеличить скорость соединения вашей онлайн-игры. WTFast - это игровая частная сеть (GPN), специально разработанная для MMO-геймеров. WTFast GPN гарантирует оптимальную скорость передачи данных между компьютером и игровым сервером. Кроме оптимального соединение в игре, WTFast дает вам другие преимущества:

  • увеличение скорости геймплея и отклика сервера
  • снижение риска дисконнекта
  • уменьшение лагов.
Что нового в WTFast 5.5.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе WTFast

GordeoSWR про WTFast 3.5.3.400 [14-12-2022]

Худшая программа за свои деньги, тем более когда существует exetlag!????‍????️
| | Ответить

Pasha про WTFast 3.5.3.400 [14-04-2016]

Добрый день ..кто то можит сказать программа wtfast встроенная в роутер asus rt-ac88u поможит мне скинуть пинг на консоли ps4 играю на европейских серверах пинг всегда разный от 60 до 80 прыгает играю в BF4 и CoD3 жду вашей помощи ...
4 | 17 | Ответить

Arius про WTFast 3.5.3.400 [23-05-2015]

нет смысла им, у них реклама там, к томуже 2 вида доступа, бесплатный - вообще авторизации не надо и платный - ну тут уже естественно логин и лучше качество, бонусы, все дела
4 | 2 | Ответить

beebo в ответ Arius про WTFast 3.5.3.400 [30-05-2016]

very good thank you
2 | 2 | Ответить

beebo в ответ Arius про WTFast 3.5.3.400 [30-05-2016]

Спасибо
2 | 2 | Ответить

niger про WTFast 3.5.3.400 [16-04-2015]

был пинг 700 с прогой стал 100
2 | 2 | Ответить

kykyryza про WTFast 3.0.2.9 [06-07-2014]

Наверное как всегда тырят пароли да логины...
16 | 12 | Ответить

Анатолий в ответ kykyryza про WTFast 3.5.3.400 [01-02-2015]

Прога хорошая. Проверил на LoL'е. На весте пинг был 150 в среднем(вроде немного, но по сравнению с 50 многовато) Установил прогу и пинг стал нормальным.
3 | 5 | Ответить

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