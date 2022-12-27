Отзывы о программе WTFast

GordeoSWR Худшая программа за свои деньги, тем более когда существует exetlag!????‍????️

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Pasha Добрый день ..кто то можит сказать программа wtfast встроенная в роутер asus rt-ac88u поможит мне скинуть пинг на консоли ps4 играю на европейских серверах пинг всегда разный от 60 до 80 прыгает играю в BF4 и CoD3 жду вашей помощи ...

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Arius нет смысла им, у них реклама там, к томуже 2 вида доступа, бесплатный - вообще авторизации не надо и платный - ну тут уже естественно логин и лучше качество, бонусы, все дела

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beebo Arius very good thank you

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beebo Arius Спасибо

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niger был пинг 700 с прогой стал 100

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kykyryza Наверное как всегда тырят пароли да логины...

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