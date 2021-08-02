Norton 360 - мобильный антивирус, который предоставляет пользователю защиту от вирусов, вредоносных программ, потери или кражи устройства.

Присутствует возможность удаленной блокировки и удаления всех конфиденциальных данных с потерянного смартфона или планшета при помощью SMS, отображения местоположения устройства на карте, блокирования нежелательных звонков и SMS, резервного копирования и многое другое.