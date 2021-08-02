Norton 360 для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.14.0.210726005 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 738 | Статистика
Размер:54,07 Мб
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Norton 360 - мобильный антивирус, который предоставляет пользователю защиту от вирусов, вредоносных программ, потери или кражи устройства.

Присутствует возможность удаленной блокировки и удаления всех конфиденциальных данных с потерянного смартфона или планшета при помощью SMS, отображения местоположения устройства на карте, блокирования нежелательных звонков и SMS, резервного копирования и многое другое.

Что нового в Norton 360 5.14.0.210726005?

Представляем «Защиту SMS» для Norton 360 в Android! Защита от SMS-спама, который может содержать фишинговые ссылки. Мы помогаем защитить ваш мобильный телефон и конфиденциальности онлайн. Новое в версии 5.13:

  • Защита SMS
  • Исправления для повышения удобства использования приложения
  • Устранение ошибок
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