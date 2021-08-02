Norton 360 для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.14.0.210726005 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NortonMobile
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 738 | Статистика
|Размер:
|54,07 Мб
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Norton 360 - мобильный антивирус, который предоставляет пользователю защиту от вирусов, вредоносных программ, потери или кражи устройства.
Присутствует возможность удаленной блокировки и удаления всех конфиденциальных данных с потерянного смартфона или планшета при помощью SMS, отображения местоположения устройства на карте, блокирования нежелательных звонков и SMS, резервного копирования и многое другое.
Представляем «Защиту SMS» для Norton 360 в Android! Защита от SMS-спама, который может содержать фишинговые ссылки. Мы помогаем защитить ваш мобильный телефон и конфиденциальности онлайн. Новое в версии 5.13:
- Защита SMS
- Исправления для повышения удобства использования приложения
- Устранение ошибок
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