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Pet Rescue Saga для Android

Pet Rescue Saga 1.216.9 для Android

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Описание Pet Rescue Saga 1.216.9 для AndroidОписание   Скачать Pet Rescue Saga 1.216.9 для AndroidСКАЧАТЬ (86,2 Мб) Скриншоты Pet Rescue Saga 1.216.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Pet Rescue Saga 1.216.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pet Rescue Saga 1.216.9 для AndroidОтзывы (1)  
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3.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.80 из 5
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Pet Rescue Saga - увлекательная и красочная головоломка для устройств на базе Android в стиле "три в линию", в которой необходимо спасти всех домашних животных из плена, уничтожая блоки цветных кубиков.

Кроме того пользователь в процессе игры должен собирать разнообразные бонусы в виде ракет и бомб, которые буду незаменимы на более сложных уровнях. Спасите всех питомцев из плена, включая щенков, кроликов, поросят и других, пройдите сотни уровней и завоюйте призовые места в списках лидеров.

Pet Rescue Saga
Pet Rescue Saga
Pet Rescue Saga
Pet Rescue Saga
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 027
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Pet Rescue Saga

Нина про Pet Rescue Saga 1.45.3 для Android [15-06-2015]

Очень классная игра, советую всем.
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