360 Total Security Essential (ранее 360 Internet Security) - абсолютно бесплатная и удобная комплексная антивирусная программа с полноценной защитой пользователя от всевозможных угроз в режиме реального времени. Этот антивирус работает на основе 3 движков - Bitdefender, QVM II и 360 Cloud. Объединяя наилучшие возможности каждого из указанных движков, этот антивирус обеспечивает потрясающие результаты в защите пользователя от разного рода угроз, предлагая активную защиту, защиту от вредоносных сайтов и файлов при попытке загрузки, а также опцию антикейлоггера.
Bitdefender известен одним из самых эффективных механизмов обнаружения, QVM II защищает от самых новейших угроз, а облачный 360 Cloud поддерживает актуальную защиту благодаря облачной технологии.
С помощью 360 Total Security Essential посещение сайтов в Интернете станет максимально безопасным, а защита конфиденциальных данных окажется под надежным замком. Это приложение не позволит атаковать фишинговым сайтам, заблокирует загрузку вредоносного контента, прекратит действие кейлоггеров и программ доступа к веб-камерам.
Интерфейс приложения разработан для максимального удобства пользования функционалом антивируса. Стартовая страница представляет собой 3 закладки: быстрое сканирование, глубокое сканирование и выборочное сканирование (в т.ч. USB, DVD, сетевые ресурсы и др.). Для более продвинутых пользователей есть расширенные настройки, где можно указать дополнительные параметры работы с антивирусом, такие как, обновление баз, загрузка вместе с системой, расписание проверок, белый список и многое другое. Доступно несколько цветовых тем оформления приложения для максимальной адаптации "под себя". Нельзя не отметить полезную функцию очистки, где программа предложит удалить следы деятельности в системе, Интернете, Microsoft Office.
Основные возможности:
Защита при загрузке файлов,
Безопасная интернет-коммерция,
Защита от мошеннических URL-ссылкок.
Защита конфиденциальных данных благодаря функции антикейлоггера и блокировки перехвата веб-камеры,
Встроенная песочница для для запуска подозрительных элементов.
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
Отзывы о программе 360 Total Security Essential
Валерий про 360 Total Security Essential 8.8.0.1118 [19-12-2019]
Современную версию не знаю. Пользуюсь им 3 с лишним года. Отличный антивирус. Не тормозит, ничем не достаёт. Версия сейчас 8.8.0.1097 2 | | Ответить
Сергей про 360 Total Security Essential 8.8.0.1105 [23-02-2019]
Этим антивирусом пользовался два месяца. Раз в 5-7 дней при работе в интернете комп зависал или вырубался. Когда понял что это антивирус, удалил его и поставил Аваст. Проблема пропала! 2 | 7 | Ответить
человек в ответ Сергей про 360 Total Security Essential 8.8.0.1118 [23-12-2019]