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360 Total Security Essential для Windows

360 Total Security Essential 8.8.0.1119

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Описание 360 Total Security Essential 8.8.0.1119Описание   Скачать 360 Total Security Essential 8.8.0.1119СКАЧАТЬ (60,33 Мб) Скриншоты 360 Total Security Essential 8.8.0.1119Скриншоты (12)   Статистика 360 Total Security Essential 8.8.0.1119Статистика   Отзывы о 360 Total Security Essential 8.8.0.1119Отзывы (21)  
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4.60 из 5, всего оценок - 554
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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360 Total Security Essential (ранее 360 Internet Security) - абсолютно бесплатная и удобная комплексная антивирусная программа с полноценной защитой пользователя от всевозможных угроз в режиме реального времени. Этот антивирус работает на основе 3 движков - Bitdefender, QVM II и 360 Cloud. Объединяя наилучшие возможности каждого из указанных движков, этот антивирус обеспечивает потрясающие результаты в защите пользователя от разного рода угроз, предлагая активную защиту, защиту от вредоносных сайтов и файлов при попытке загрузки, а также опцию антикейлоггера.

Bitdefender известен одним из самых эффективных механизмов обнаружения, QVM II защищает от самых новейших угроз, а облачный 360 Cloud поддерживает актуальную защиту благодаря облачной технологии.

С помощью 360 Total Security Essential посещение сайтов в Интернете станет максимально безопасным, а защита конфиденциальных данных окажется под надежным замком. Это приложение не позволит атаковать фишинговым сайтам, заблокирует загрузку вредоносного контента, прекратит действие кейлоггеров и программ доступа к веб-камерам.

Интерфейс приложения разработан для максимального удобства пользования функционалом антивируса. Стартовая страница представляет собой 3 закладки: быстрое сканирование, глубокое сканирование и выборочное сканирование (в т.ч. USB, DVD, сетевые ресурсы и др.). Для более продвинутых пользователей есть расширенные настройки, где можно указать дополнительные параметры работы с антивирусом, такие как, обновление баз, загрузка вместе с системой, расписание проверок, белый список и многое другое. Доступно несколько цветовых тем оформления приложения для максимальной адаптации "под себя". Нельзя не отметить полезную функцию очистки, где программа предложит удалить следы деятельности в системе, Интернете, Microsoft Office.

Основные возможности:

  • Защита при загрузке файлов,
  • Безопасная интернет-коммерция,
  • Защита от мошеннических URL-ссылкок.
  • Защита конфиденциальных данных благодаря функции антикейлоггера и блокировки перехвата веб-камеры,
  • Встроенная песочница для для запуска подозрительных элементов.
Что нового в 360 Total Security Essential 8.8.0.1119?
  • Исправлены ошибки
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential
360 Total Security Essential
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)3 / 18 049
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе 360 Total Security Essential

Валерий про 360 Total Security Essential 8.8.0.1118 [19-12-2019]

Современную версию не знаю. Пользуюсь им 3 с лишним года. Отличный антивирус. Не тормозит, ничем не достаёт. Версия сейчас 8.8.0.1097
2 | | Ответить

Сергей про 360 Total Security Essential 8.8.0.1105 [23-02-2019]

Этим антивирусом пользовался два месяца. Раз в 5-7 дней при работе в интернете комп зависал или вырубался. Когда понял что это антивирус, удалил его и поставил Аваст. Проблема пропала!
2 | 7 | Ответить

человек в ответ Сергей про 360 Total Security Essential 8.8.0.1118 [23-12-2019]

твой аваст хуже вируса!
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Арнольд Пашковский про 360 Total Security Essential 8.8.0.1105 [17-02-2019]

Существует ли учебная литература по 360 Total Security?
2 | 2 | Ответить

Миксер про 360 Total Security Essential 8.8.0.1101 [17-12-2018]

Самый быстрый антивирус из всех,на 2 с авирой из 3 движках вообще летает.
10 | 3 | Ответить

Alemox про 360 Total Security Essential 8.8.0.1082 [21-04-2018]

Говёный антивирус, мало того что в него рекламы напихали кучу так он ещё и назойливый стал. Лучше майкрософтовского не придумали.
2 | 25 | Ответить

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