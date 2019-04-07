Soft4Boost Screen Recorder - очень удобный инструмент для создания как скриншотов экрана, так и захвата видео. С помощью этой программы можно сохранить и записать все действия пользователя на экране монитора, что пригодится при создании различных презентаций, видеоуроков или описании неисправностей в работе тех или иных программ. В настройках приложения указывается формат сохраняемых файлов: FLV, WMV или AVI - для видео, PNG, JPEG или BMP - для скриншотов.

Снимки сохраняются для всего экрана, выделенной области или выделенного окна. Помимо всего, к полученным картинкам можно дорисовать подсказки в виде стрелок, указателей, рамок и других элементов для наглядности.

Интерфейс программы максимально удобен для использования, все основные функции вынесены на рабочую панель, что дает возможность буквально в один щелчок мышки создать необходимый захват экрана.