Soft4boost Screen Recorder для Windows

Soft4boost Screen Recorder 5.9.1.105

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Описание Soft4boost Screen Recorder 5.9.1.105Описание   Скачать Soft4boost Screen Recorder 5.9.1.105СКАЧАТЬ (47,97 Мб) Скриншоты Soft4boost Screen Recorder 5.9.1.105Скриншоты (6)   Статистика Soft4boost Screen Recorder 5.9.1.105Статистика   Отзывы о Soft4boost Screen Recorder 5.9.1.105Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost Screen Recorder - очень удобный инструмент для создания как скриншотов экрана, так и захвата видео. С помощью этой программы можно сохранить и записать все действия пользователя на экране монитора, что пригодится при создании различных презентаций, видеоуроков или описании неисправностей в работе тех или иных программ. В настройках приложения указывается формат сохраняемых файлов: FLV, WMV или AVI - для видео, PNG, JPEG или BMP - для скриншотов.

Снимки сохраняются для всего экрана, выделенной области или выделенного окна. Помимо всего, к полученным картинкам можно дорисовать подсказки в виде стрелок, указателей, рамок и других элементов для наглядности.

Интерфейс программы максимально удобен для использования, все основные функции вынесены на рабочую панель, что дает возможность буквально в один щелчок мышки создать необходимый захват экрана.

Soft4boost Screen Recorder
Soft4boost Screen Recorder
Soft4boost Screen Recorder
Soft4boost Screen Recorder
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыбаннер на выходном видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 812
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Видео захват
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Отзывы о программе Soft4boost Screen Recorder

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