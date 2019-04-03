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WinSnap 5.0.8
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3.20 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 3.20 из 5
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WinSnap - отличный многофункциональный инструмент для быстрого снятия снимка экрана монитора с последующей возможностью его редактирования. Эта программа сохраняет как классический скриншот прямоугольного окна, так и нестандартный непрямоугольной формы. Кроме того, непосредственно в этом приложении можно редактировать полученный снимок: изменить фон, применять тени, ретушировать, обрабатывать закругленные края окон и др.
Помимо этого, есть дополнительные эффекты, такие как вставка водяного знака, поворот, масштабирование, цветовое изменение, размывка. Удобно настраиваются горячие клавиши для создания скриншота активного окна, всего экрана или выделенной области. Есть возможность сохранения снимков в различных форматах - BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF. В целом WinSnap поспособствует автоматизации работы при частом создании скриншотов.
Основные возможности программы:
- индивидуально настраиваемые возможности создания скриншотов,
- применение различных эффектов при обработке изображений,
- поддержка прозрачности окна,
- режим мультиобъектного захвата,
- публикация изображений в Интернете и отправка по электронной почте,
- расширенные опции сохранения и копирования,
- удобное управление.
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|Что нового в WinSnap 5.0.8?
- Незначительные улучшения и исправления ошибок
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