RadioLogger для Windows
RadioLogger - инструмент для записи эфирного потокового вещания любой радиостанции на жесткий диск компьютера. Такое архивирование может пригодиться, к примеру, в качестве доказательства в спорах с рекламодателем при возникновении различных разногласий по поводу выхода рекламных блоков, каких-либо передач, а также при различного рода проверках. В целом, эта программа может применяться для записи любого аудиопотока, включая также и звук с микрофона.
Основные возможности программы:
- автоматическое начало и остановка записи по заданному расписанию, благодаря удобному планировщику;
- кодирование возможно в форматы mp3, ogg и др.;
- низкая ресурсоемкость;
- архивирование записанных эфиров;
- автоматическое удаление старых записей
- возможность записи из различных источников, в т.ч. и микрофона.
|Оценка:
|3.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней работы
|Версия:
|3.3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DJSoft.Net.
|Категории:
|Запись звука, голоса - Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 749 | Статистика
|Размер:
|9,05 Мб
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