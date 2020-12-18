RadioLogger - инструмент для записи эфирного потокового вещания любой радиостанции на жесткий диск компьютера. Такое архивирование может пригодиться, к примеру, в качестве доказательства в спорах с рекламодателем при возникновении различных разногласий по поводу выхода рекламных блоков, каких-либо передач, а также при различного рода проверках. В целом, эта программа может применяться для записи любого аудиопотока, включая также и звук с микрофона.



Основные возможности программы:

автоматическое начало и остановка записи по заданному расписанию, благодаря удобному планировщику;

кодирование возможно в форматы mp3, ogg и др.;

низкая ресурсоемкость;

архивирование записанных эфиров;

автоматическое удаление старых записей

возможность записи из различных источников, в т.ч. и микрофона.