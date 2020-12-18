RadioLogger для Windows

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RadioLogger - инструмент для записи эфирного потокового вещания любой радиостанции на жесткий диск компьютера. Такое архивирование может пригодиться, к примеру, в качестве доказательства в спорах с рекламодателем при возникновении различных разногласий по поводу выхода рекламных блоков, каких-либо передач, а также при различного рода проверках. В целом, эта программа может применяться для записи любого аудиопотока, включая также и звук с микрофона.

Основные возможности программы:

  • автоматическое начало и остановка записи по заданному расписанию, благодаря удобному планировщику;
  • кодирование возможно в форматы mp3, ogg и др.;
  • низкая ресурсоемкость;
  • архивирование записанных эфиров;
  • автоматическое удаление старых записей
  • возможность записи из различных источников, в т.ч. и микрофона.
Оценка: 3.14/5 голосов - 7
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1500 руб. | Купить
Ограничение:30 дней работы
Версия:3.3.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Запись звука, голоса - Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 749 | Статистика
Размер:9,05 Мб
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