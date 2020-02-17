AusLogics BoostSpeed это идеальное решение проблемы оптимизации Вашего компьютера и мощное средство по настройке Вашей системы самым оптимальным способом, очистке Вашего реестра и диска, а также оптимизации Ваших программ.
Это программа, которая позволит Вам быстро и качественно произвести настройку Вашей системы на максимальную производительность. Встроенный System Adviser проверит настройки Вашей системы с помощью 50 различных тестов и предложит Вам рекомендации по каждому тесту.
Программа в реальном времени проверяет Вашу систему и если находит, что какой-то из параметров можно оптимизировать, то обязательно проинформирует Вас.
Программа позволяет:
ускорить Интернет соединение с помощью Internet Optimization Wizard;
существенно ускорить загрузку страниц за счет DNS-кэширования;
настроить Internet Explorer, Mozilla, Opera на максимальное быстродействие;
активировать функцию Banner Killer, который блокирует загрузку рекламы;
оптимизировать Windows за счет ряда настроек ядра, файловой системы и сервисов;
очистить реестр и жесткий диск от ненужной информации;
оптимизировать внешний вид Windows для максимального быстродействия;
ускорить загрузку Windows с помощью редактора автозагрузки и дополнительных настроек;
комплексно оптимизировать работу Microsoft Office, Internet Explorer, Mozilla, Opera;
существенно ускорить работу Microsoft Outlook Express, ICQ, MSN Messenger, The Bat!;
оптимизировать некоторые компоненты Windows, а именно Windows Media Player и DirectX;
просто управлять установленными программами с помощью Мастера Деинсталляции;
оптимизировать работу памяти Вашего компьютера с помощью мощной функции оптимизации;
комплексно проверить оптимизацию Вашей системы с помощью System Adviser.
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков
Отзывы о программе AusLogics BoostSpeed
Darone про AusLogics BoostSpeed 11.0.1.2 [27-08-2019]
10-тая версия самая лучшая. 11 грузит систему 2 | 4 | Ответить
Сергей про AusLogics BoostSpeed 10.0.22.0 [13-02-2019]
Aus 9-10й версии отказывается запускаться без интернета! " An error occured while loading library BoostSpeed.exe Error code:0x000000005
Error message: Отказано в доступе. " Ни портабл,ни установленная! Пробовалось на разных компах. WIN 7 64bit. Есть мысли? 2 | 9 | Ответить
ник в ответ Сергей про AusLogics BoostSpeed 10.0.22.0 [18-02-2019]
у меня такая же ерунда, не знаю, что делать 2 | 2 | Ответить
Владимр в ответ Сергей про AusLogics BoostSpeed 10.0.24.0 [26-05-2019]
прочитал отзыв и сразу решил проверить... всё запускается. всё нормально. 2 | 2 | Ответить
Алексей про AusLogics BoostSpeed 10.0.22.0 [02-02-2019]
Пользуюсь старой версией с 2012 года работала нормально на XP работает нормально и на семерке, спаскудили с девятой версии - одни картинки, никакой логики. что и как делает совершенно не понятно, но везде лезет без спросу и тормозит комп. 4 | 4 | Ответить
Светлана про AusLogics BoostSpeed 10.0.20.0 [07-12-2018]
Дормидонт идеально описал, что это за программа. Прислушайтесь, млят.
друг на данный момент ваяет загрузочную флешку для винды, ибо комп умер сразу после обновления это великолепной проги ) 2 | 10 | Ответить
alexandrST про AusLogics BoostSpeed 10.0.19.0 [27-11-2018]
Эта падла удалила из контекстного меню все что только можно, теперь не могу даже новую папку создать не из самого меню не горячими клавишами, в помойку! 2 | 2 | Ответить