AusLogics BoostSpeed для Windows

AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1

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Описание AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1Описание   Скачать AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1СКАЧАТЬ (25,5 Мб) Скриншоты AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1Скриншоты (10)   Статистика AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1Статистика   Отзывы о AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1Отзывы (281)  
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4.50 из 5, всего оценок - 780
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AusLogics BoostSpeed это идеальное решение проблемы оптимизации Вашего компьютера и мощное средство по настройке Вашей системы самым оптимальным способом, очистке Вашего реестра и диска, а также оптимизации Ваших программ.

Это программа, которая позволит Вам быстро и качественно произвести настройку Вашей системы на максимальную производительность. Встроенный System Adviser проверит настройки Вашей системы с помощью 50 различных тестов и предложит Вам рекомендации по каждому тесту.

Программа в реальном времени проверяет Вашу систему и если находит, что какой-то из параметров можно оптимизировать, то обязательно проинформирует Вас.

Программа позволяет:

  • ускорить Интернет соединение с помощью Internet Optimization Wizard;
  • существенно ускорить загрузку страниц за счет DNS-кэширования;
  • настроить Internet Explorer, Mozilla, Opera на максимальное быстродействие;
  • активировать функцию Banner Killer, который блокирует загрузку рекламы;
  • оптимизировать Windows за счет ряда настроек ядра, файловой системы и сервисов;
  • очистить реестр и жесткий диск от ненужной информации;
  • оптимизировать внешний вид Windows для максимального быстродействия;
  • ускорить загрузку Windows с помощью редактора автозагрузки и дополнительных настроек;
  • комплексно оптимизировать работу Microsoft Office, Internet Explorer, Mozilla, Opera;
  • существенно ускорить работу Microsoft Outlook Express, ICQ, MSN Messenger, The Bat!;
  • оптимизировать некоторые компоненты Windows, а именно Windows Media Player и DirectX;
  • просто управлять установленными программами с помощью Мастера Деинсталляции;
  • оптимизировать работу памяти Вашего компьютера с помощью мощной функции оптимизации;
  • комплексно проверить оптимизацию Вашей системы с помощью System Adviser.
Что нового в AusLogics BoostSpeed 11.4.0.1?
  • Новый интерфейс.
  • Новые возможности и функции.
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1350 руб.
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)21 / 479 302
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе AusLogics BoostSpeed

Darone про AusLogics BoostSpeed 11.0.1.2 [27-08-2019]

10-тая версия самая лучшая. 11 грузит систему
2 | 4 | Ответить

Сергей про AusLogics BoostSpeed 10.0.22.0 [13-02-2019]

Aus 9-10й версии отказывается запускаться без интернета! " An error occured while loading library BoostSpeed.exe Error code:0x000000005
Error message: Отказано в доступе. " Ни портабл,ни установленная! Пробовалось на разных компах. WIN 7 64bit. Есть мысли?
2 | 9 | Ответить

ник в ответ Сергей про AusLogics BoostSpeed 10.0.22.0 [18-02-2019]

у меня такая же ерунда, не знаю, что делать
2 | 2 | Ответить

Владимр в ответ Сергей про AusLogics BoostSpeed 10.0.24.0 [26-05-2019]

прочитал отзыв и сразу решил проверить... всё запускается. всё нормально.
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Алексей про AusLogics BoostSpeed 10.0.22.0 [02-02-2019]

Пользуюсь старой версией с 2012 года работала нормально на XP работает нормально и на семерке, спаскудили с девятой версии - одни картинки, никакой логики. что и как делает совершенно не понятно, но везде лезет без спросу и тормозит комп.
4 | 4 | Ответить

Светлана про AusLogics BoostSpeed 10.0.20.0 [07-12-2018]

Дормидонт идеально описал, что это за программа. Прислушайтесь, млят.
друг на данный момент ваяет загрузочную флешку для винды, ибо комп умер сразу после обновления это великолепной проги )
2 | 10 | Ответить

alexandrST про AusLogics BoostSpeed 10.0.19.0 [27-11-2018]

Эта падла удалила из контекстного меню все что только можно, теперь не могу даже новую папку создать не из самого меню не горячими клавишами, в помойку!
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