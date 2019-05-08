ApHeMo для Windows

ApHeMo 2.14.0.25

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Описание ApHeMo 2.14.0.25Описание   Скачать ApHeMo 2.14.0.25СКАЧАТЬ (3,46 Мб) Скриншоты ApHeMo 2.14.0.25Скриншоты (1)   Статистика ApHeMo 2.14.0.25Статистика   Отзывы о ApHeMo 2.14.0.25Отзывы (0)  
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ApHeMo - приложение для проверки состояния серверов Apache HTTP Server. Этот инструмент очень полезен системным администраторам, т.к. дает возможность значительно повысить надежность сервера, улучшить его безопасность, выявить потенциальные угрозы, обнаруживая возможные несанкционированные внешние воздействия.

Основные возможности программы:

  • Автоматическая загрузка и анализ отчетов с удаленных или локальных FTP-серверов.
  • Проверка ошибок.
  • Установка фильтра для избежания ложных тревог.
  • Выявление IP-адреса злоумышленников.
  • Идентификация несанкционированного доступа по WhoIs?
ApHeMo
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 49.99 Euro
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - другое
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Отзывы о программе ApHeMo

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