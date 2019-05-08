InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор Сканер портов 1.1 Небольшая бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко определить какие именно порты открыты на ПК и какая программа их использует. Можно NetLimiter Pro 4.0.46.0 NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика

Wireshark 3.0.1 Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого Wireless Network Watcher 2.20 Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в Free IP Scanner 3.1 Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями