Planner 5D для Windows
Planner 5D - мощное многофункциональное приложение, которое поможет легко и интересно начертить план помещения и создать дизайн интерьера. Эта программа даст возможность спроектировать квартиру, дом, офис, кафе и другие объекты. Интерфейс и инструментарий приложения разработаны таким образом, что для создания собственных проектов помещений и целых зданий не нужны какие-либо специальные архитектурные знания.
Все основные элементы конструкций, такие как двери, окна, мебель, арки, колонны, бассейны, мебель и др. доступны на рабочей панели. Остается лишь задать размер помещения и разместить на нем нужные элементы. Таким образом, можно поэкспериментировать с тем или иным дизайном или расстановкой, что особенно полезно, когда есть несколько вариантов решения. Итоговое отображение полученного проекта в 3D-формате даст возможность наиболее точно представить готовое решение интерьера.
В настройках Planner 5D есть галерея наиболее удачных работ, где можно подобрать что-нибудь необычное и для себя. Результаты собственного труда легко загружаются в социальные сети прямо из главного окна программы. В целом, если запланирован ремонт, переезд, простая перестановка или обновление дизайна интерьера помещения, то Planner 5D станет незаменимым помощником для максимально удобного и комфортного построения возможных вариантов решения.
- Фотореалистичные HD-Снимки на ПК.
- Исправления и улучшения производительности.
|Оценка:
|4.29/5 голосов - 43
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 / 1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Planner 5D
|Категории:
|Чертеж, САПР - 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 33 424 | Статистика
|Размер:
|117,54 Мб
|СКАЧАТЬ
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Отзывы о программе Planner 5D
Vadtom про Planner 5D 1.0.3 [01-10-2019]
Не связывайтесь с ними, это жулики. Купил премиум-доступ, в результате ни сохранить, ни загрузить, ни скачать. И деньги не возвращают в течении 14 дней как обещали. Пишут: "Мы хотели бы сообщить вам, что Planner 5D отклонил ваш запрос на возврат средств. Согласно их ответу, вы использовали платную функциональность, таким образом, возврат невозможен."
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Тима про Planner 5D 1.0.3 [18-05-2018]
Каталога нет, что за ..... . И нигде сцуко объяснений нет что делать! Чертова прога
4 | 7 | Ответить
Алекс про Planner 5D 1.0.3 [01-06-2017]
Потестировал демо-версию. Опцию изменения толщины стен и перегородок за 5 минут так и не смог найти. Дальше даже смотреть не стал.
В кубики я еще в детстве наигрался. Windows-стиль c акцентом на рюшечки в ущерб самого несложного функционала мне не близок.
Если оценивать, то "посредственно" или "удовлетворительно". Даже не "хорошо".
4 | 12 | Ответить
Виталий в ответ Алекс про Planner 5D 1.0.3 [29-10-2017]
норка про Planner 5D 1.0.3 [13-12-2016]
почему не загружает,в комп закачала,но галлерею грузит все не догрузит в чем дело?
4 | 11 | Ответить