Planner 5D - мощное многофункциональное приложение, которое поможет легко и интересно начертить план помещения и создать дизайн интерьера. Эта программа даст возможность спроектировать квартиру, дом, офис, кафе и другие объекты. Интерфейс и инструментарий приложения разработаны таким образом, что для создания собственных проектов помещений и целых зданий не нужны какие-либо специальные архитектурные знания.

Все основные элементы конструкций, такие как двери, окна, мебель, арки, колонны, бассейны, мебель и др. доступны на рабочей панели. Остается лишь задать размер помещения и разместить на нем нужные элементы. Таким образом, можно поэкспериментировать с тем или иным дизайном или расстановкой, что особенно полезно, когда есть несколько вариантов решения. Итоговое отображение полученного проекта в 3D-формате даст возможность наиболее точно представить готовое решение интерьера.

В настройках Planner 5D есть галерея наиболее удачных работ, где можно подобрать что-нибудь необычное и для себя. Результаты собственного труда легко загружаются в социальные сети прямо из главного окна программы. В целом, если запланирован ремонт, переезд, простая перестановка или обновление дизайна интерьера помещения, то Planner 5D станет незаменимым помощником для максимально удобного и комфортного построения возможных вариантов решения.