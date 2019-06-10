Zer0 - совсем небольшая утилита, которая поможет удалить с жесткого диска или съемного носителя файлы без последующей возможности их восстановления. Программа работает очень надежно и эффективно, таким образом обеспечивая конфиденциальность данных, которые удалены. Настроек здесь совсем немного, что позволит с легкостью освоить функционал даже новичку. Все что нужно - выбрать файлы для полного удаления (поддерживается возможность drag-and-drop) и нажать на кнопку удаления в меню.

Как указывают сами разработчики приложения, после работы Zer0 удаленные файлы не смогут быть восстановлены никаким способом и никаким сторонним программным обеспечением.