NRG Player для Android

NRG Player 2.3.8 для Android

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Описание NRG Player 2.3.8 для AndroidОписание   Скачать NRG Player 2.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (8,01 Мб) Скриншоты NRG Player 2.3.8 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика NRG Player 2.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о NRG Player 2.3.8 для AndroidОтзывы (4)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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NRG Player - отличный аудиоплеер для Android, который обладает всеми необходимыми функциями для качественного и комфортного прослушивания любимых композиций. К достоинствам программы относится большое количество поддерживаемых форматов (MP3, OGG, WAV, MIDI, AAC, 3GP, MP4, M4A и т.д.), в том числе и lossless форматов (FLAC, ALAC, APE и др.), встроенный 10-полосный эквалайзер с пресетами, возможность настройки плейлистов, редактирования id3-тегов и пр.

Кроме этого NRG Player позволяет пользователю осуществлять тонкую настройку звука, благодаря различным звуковым эффектам (усиление басов, усиление высоких частот, общее предуселение и реверберация). Имеется таймер сна, возможность настройки интерфейса, виджеты для рабочего стола, а также интеграция с сервисом 4shared.com для хранения и обмена музыкальными файлами.

NRG Player
NRG Player
NRG Player
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 441
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

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Отзывы о программе NRG Player

nekto про NRG Player 2.0.3a для Android [24-06-2016]

Может лет через десять и получится с него хороший плеер, а пока что параша. Самые путевые плееры : jetaudio и astro player 3.4
2 | 2 | Ответить

Сергей про NRG Player 2.0.1a для Android [19-02-2016]

Классный плеер
2 | 2 | Ответить

Gunya про NRG Player 1.1.9e для Android [28-04-2015]

Да уж, что ж я не знал об нем раньше, а пользовался этим долбанутым POWERAMP? Звук, если и не на порядок, то в разы лучше. А главное - бесплатно, в отличии от этой вечнослетающей лицензии вышеупомянутой какашки.
4 | 2 | Ответить

Alex про NRG Player 1.1.7f для Android [09-08-2014]

NRG Player крутой и бесплатный. Они теперь тут: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrgreensoft.nrg
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