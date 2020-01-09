NRG Player - отличный аудиоплеер для Android, который обладает всеми необходимыми функциями для качественного и комфортного прослушивания любимых композиций. К достоинствам программы относится большое количество поддерживаемых форматов (MP3, OGG, WAV, MIDI, AAC, 3GP, MP4, M4A и т.д.), в том числе и lossless форматов (FLAC, ALAC, APE и др.), встроенный 10-полосный эквалайзер с пресетами, возможность настройки плейлистов, редактирования id3-тегов и пр.
Кроме этогоNRG Player позволяет пользователю осуществлять тонкую настройку звука, благодаря различным звуковым эффектам (усиление басов, усиление высоких частот, общее предуселение и реверберация). Имеется таймер сна, возможность настройки интерфейса, виджеты для рабочего стола, а также интеграция с сервисом 4shared.com для хранения и обмена музыкальными файлами.
Gunya про NRG Player 1.1.9e для Android [28-04-2015]
Да уж, что ж я не знал об нем раньше, а пользовался этим долбанутым POWERAMP? Звук, если и не на порядок, то в разы лучше. А главное - бесплатно, в отличии от этой вечнослетающей лицензии вышеупомянутой какашки. 4 | 2 | Ответить
Alex про NRG Player 1.1.7f для Android [09-08-2014]
NRG Player крутой и бесплатный. Они теперь тут: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrgreensoft.nrg 2 | 2 | Ответить