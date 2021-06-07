QuickEdit для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):0 / 694 | Статистика
Размер:9,4 Мб
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QuickEdit – бесплатный, быстрый в работе полнофункциональный текстовый редактор для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует подсветка синтаксиса и поддержка более 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP и пр.), возможность работы с FTP, FTPS, SFTP, а также с облачными хранилищами Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Особенности:

  • Редактор кода и подсветка синтаксиса для более чем 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP, ...).
  • Высокая производительность и отклик в реальном времени для больших текстовых файлов (более 10 000 строк).
  • Возможность отобразить или скрыть номера линий.
  • Отмена действия и повтор изменений без ограничений.
  • Показ, увеличение и уменьшение отступов строк.
  • Быстрый выбор и редактирование.
  • Плавная прокрутка в вертикальном и горизонтальном направлении.
  • Быстрый переход на указанный номер строки.
  • Быстрый поиск и замена.
  • Задание цвета в значениях hex.
  • Автоматическое определение кодировки символов.
  • Изменение кодировки текста.
  • Список последних открытых и добавленных файлов.
  • Поддержка FTP, FTPS, SFTP; Google Drive, Dropbox, OneDrive.
  • Поддержка светлой и темной тем.
  • И многое другое.
Что нового в QuickEdit 1.8.2?
  • Исправление ошибок.
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