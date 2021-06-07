QuickEdit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Rhythm Software
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 694 | Статистика
|Размер:
|9,4 Мб
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QuickEdit – бесплатный, быстрый в работе полнофункциональный текстовый редактор для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует подсветка синтаксиса и поддержка более 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP и пр.), возможность работы с FTP, FTPS, SFTP, а также с облачными хранилищами Google Drive, Dropbox, OneDrive.
Особенности:
- Редактор кода и подсветка синтаксиса для более чем 50 различных языков программирования (C++, C#, Java, HTML, CSS, XML, Javascript, PHP, ...).
- Высокая производительность и отклик в реальном времени для больших текстовых файлов (более 10 000 строк).
- Возможность отобразить или скрыть номера линий.
- Отмена действия и повтор изменений без ограничений.
- Показ, увеличение и уменьшение отступов строк.
- Быстрый выбор и редактирование.
- Плавная прокрутка в вертикальном и горизонтальном направлении.
- Быстрый переход на указанный номер строки.
- Быстрый поиск и замена.
- Задание цвета в значениях hex.
- Автоматическое определение кодировки символов.
- Изменение кодировки текста.
- Список последних открытых и добавленных файлов.
- Поддержка FTP, FTPS, SFTP; Google Drive, Dropbox, OneDrive.
- Поддержка светлой и темной тем.
- И многое другое.
- Исправление ошибок.
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Отзывы о программе QuickEdit
Admin
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