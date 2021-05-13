NYTimes для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия
Версия:9.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 185 | Статистика
Размер:35,33 Мб
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NYTimes – с 18 сентября 1851 года жители Нью-Йорка получили возможность читать новости о своем городе. Впоследствии газета стала популярна во всем мире и в ней добавились разделы  «Новости», «Отзывы», «Бизнес», «Спорт», «Наука», «Искусство», «Стиль», «Дом», «Новости Нью-Йорка» и др.

Android-приложение предоставляет доступ к самым «горячим» новостям со всех уголков мира. Для доступа к эксклюзивному контенту (события за кадром, все фото и видео журналистов и т.д.) предлагается приобрести подписку.

Особенности приложения:

  • Интерактивные комментарии.
  • Топ новостей.
  • Настройка разделов для доступа офлайн.
  • Ежедневное уведомление Morning Briefing.
  • Статьи с поддержкой мультимедиа.
  • Два виджета.
Что нового в NYTimes 9.35?
  • Исправлены ошибки.
ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

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