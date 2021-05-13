NYTimes – с 18 сентября 1851 года жители Нью-Йорка получили возможность читать новости о своем городе. Впоследствии газета стала популярна во всем мире и в ней добавились разделы «Новости», «Отзывы», «Бизнес», «Спорт», «Наука», «Искусство», «Стиль», «Дом», «Новости Нью-Йорка» и др.

Android-приложение предоставляет доступ к самым «горячим» новостям со всех уголков мира. Для доступа к эксклюзивному контенту (события за кадром, все фото и видео журналистов и т.д.) предлагается приобрести подписку.

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