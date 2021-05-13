NYTimes для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия
|Версия:
|9.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The New York Times Company
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 185 | Статистика
|Размер:
|35,33 Мб
|СКАЧАТЬ
NYTimes – с 18 сентября 1851 года жители Нью-Йорка получили возможность читать новости о своем городе. Впоследствии газета стала популярна во всем мире и в ней добавились разделы «Новости», «Отзывы», «Бизнес», «Спорт», «Наука», «Искусство», «Стиль», «Дом», «Новости Нью-Йорка» и др.
Android-приложение предоставляет доступ к самым «горячим» новостям со всех уголков мира. Для доступа к эксклюзивному контенту (события за кадром, все фото и видео журналистов и т.д.) предлагается приобрести подписку.
Особенности приложения:
- Интерактивные комментарии.
- Топ новостей.
- Настройка разделов для доступа офлайн.
- Ежедневное уведомление Morning Briefing.
- Статьи с поддержкой мультимедиа.
- Два виджета.
- Исправлены ошибки.
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