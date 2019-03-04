Opera News для Android

Opera News 6.0.2254.136863 для Android

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Описание Opera News 6.0.2254.136863 для AndroidОписание   Скачать Opera News 6.0.2254.136863 для AndroidСКАЧАТЬ (9,53 Мб) Скриншоты Opera News 6.0.2254.136863 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Opera News 6.0.2254.136863 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera News 6.0.2254.136863 для AndroidОтзывы (0)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Opera News - шустрый ньюз-ридер, благодаря которому можно читать актуальные статьи о развлечениях, экономике, бизнесе, технологии, науке, спорте, политике и пр., смотреть популярные ролики и многое другое.

Присутствует возможность экономить до 80% мобильного трафика, а также загружать интересующие вас статьи на свое мобильное устройство, чтобы читать их в любое удобное время, даже без доступа к сети Интернет.

Особенности:

  • Доступ к популярным статьям о развлечениях, экономике, финансах, бизнесе, технологии, науке, спорте, путешествиях, моде и политике от крупнейших мировых и национальных СМИ.
  • Коллекция новейших развлекательных и вирусных видео.
  • Уведомление о новостях.
  • Возможность следить за любимой футбольной командой.
  • Экономия до 80% трафика.
  • Режим автономного чтения.
  • Возможность сохранить понравившиеся статьи в Избранном.
Что нового в Opera News 6.0.2254.136863 для Android?
  • Новостной движок на основе ИИ: получите быстрый доступ к последним новостям и видео, отобранным специально для вас.
  • Разнообразные новостные категории, в том числе развлечения, сплетни, финансы, спорт, мода и политика.
  • Совсем небольшой размер загружаемого файла — менее 9 МБ.
  • Экономьте трафик и сохраняйте статьи офлайн
Opera News
Opera News
Opera News
Opera News
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 315
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе Opera News

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