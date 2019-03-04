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Opera News 6.0.2254.136863 для Android
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2.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Opera News - шустрый ньюз-ридер, благодаря которому можно читать актуальные статьи о развлечениях, экономике, бизнесе, технологии, науке, спорте, политике и пр., смотреть популярные ролики и многое другое.
Присутствует возможность экономить до 80% мобильного трафика, а также загружать интересующие вас статьи на свое мобильное устройство, чтобы читать их в любое удобное время, даже без доступа к сети Интернет.
Особенности:
- Доступ к популярным статьям о развлечениях, экономике, финансах, бизнесе, технологии, науке, спорте, путешествиях, моде и политике от крупнейших мировых и национальных СМИ.
- Коллекция новейших развлекательных и вирусных видео.
- Уведомление о новостях.
- Возможность следить за любимой футбольной командой.
- Экономия до 80% трафика.
- Режим автономного чтения.
- Возможность сохранить понравившиеся статьи в Избранном.
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|Что нового в Opera News 6.0.2254.136863 для Android?
- Новостной движок на основе ИИ: получите быстрый доступ к последним новостям и видео, отобранным специально для вас.
- Разнообразные новостные категории, в том числе развлечения, сплетни, финансы, спорт, мода и политика.
- Совсем небольшой размер загружаемого файла — менее 9 МБ.
- Экономьте трафик и сохраняйте статьи офлайн
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Отзывы о программе Opera News
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